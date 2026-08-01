5 diseños de uñas estilo francés cortas para lucir este verano 2026
Estos son algunos de los modelos en tendencia este verano de 2026 para las uñas estilo francés:
Este verano, la tendencia en uñas para las manos ha dado grandes cambios con los diseños que se venían manejando durante los primeros meses de este 2026, pues es una de las modas que por más que tengan modelos clásicos, suele hacer más variaciones gracias al internet.
Te puede interesar:
Ante una moda que cambia constantemente, te compartiremos algunos de los diseños que están siendo tendencia esta temporada para el estilo francés, donde el largo de las uñas está jugando un papel clave en cómo lucen durante este verano.
Modelos de uñas estilo francés en tendencia para verano de 2026
Algunos de los diseños que mejor van con el estilo francés para el verano de este 2026 son las micro french minimalistas, donde las puntas en tonos vibrantes o fucsia combina a la perfección con destellos metalizados, como por ejemplo:
- Micro french minimalista: Caracterizado por una línea muy fina y blanca en la punta que denota limpieza y alarga visualmente los dedos cortos se ha colado dentro de los diseños más llamativos y solicitados.
@yodeebs year of the micro french 🤍 base is @OPI bare my soul ib @Zola #nails #nailinspo #diynails #gelnails #simplenails #kendalljenner ♬ original sound - yodeebs
- Rosa fucsia o baby pink: Cambiando el blanco clásico por tonos rosas que ciertamente se encuentran en tendencia durante la temporada, estos colores suelen ser llamativos y a la vez sofisticados con una estética vibrante.
@jessicawhitenailartist I am absolutely obsessing over these super short, neat, and clean micro frenchies 🌷💐🌸🍬 I’m really loving my French base to be super sheer at the moment, I think it looks so elevated! @opinailsuk @opi Bubble Bunny Bright Where I Belong #frenchtip #microfrench #pinkfrench #trending ♬ original sound - Hillel Barak
- Puntas metalizadas: Guiada por una base nude seguida de un trazo delgado en plata brillante o efecto espejo que añade sofisticación nocturna, tus uñas lucirán lo suficientemente llamativas y a la moda.
@gelcare For those who can’t live without a micro french, we’ve got exactly what you need! A micro french with our GELCARE velvet range colours 🤭🪩🦪🎄🛷 #gel #gelnails #holidaynails #christmas #nails #nailart #CapCut ♬ son original - GELCARE®
- French con flores pequeñas: Flores como las margaritas o demás detalles florales pintados en una o dos uñas se están volviendo tendencia gracias a su look fresco y cálido, el cuál cada mujer puede adaptar a su personalidad.
@pazripolles Hoy un estilo diferente para mi prima favorita 💅🏻 #manicura #nailart #manicurafrancesa #manicurafrancesaencasa #margarita #margaritas #manicure #nailarttutorial #nailartlover #nailartvideos #uñas #uñsdecoradas #uñasnailart #manicurasemipermanente #manicuramadrid #madrid #uñasconflores #diseñouñas #manicuraencasa #manicuraenproceso #artnails #nailtutorial #prima #primas #primasforever #domingo #domingotiktok #parati #navidad ♬ sonido original - Paz Ripollés
- Tonos pastel: Combinar varios tonos pastel en diferentes uñas sobre una base neutra o milky combina a la perfección con la temporada, la cuál es ideal si quieres tener colores pero no cargar en el tono.
@polishedbykezia The colour pallet vs The nails 💐🌷☀️ These nails are manifesting the spring weather!! #springnails #pastelfrenchtip #biab #nailtech #almondnails ♬ original sound - 🦦