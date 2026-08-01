5 diseños de uñas estilo francés cortas para lucir este verano 2026

Este verano, la tendencia en uñas para las manos ha dado grandes cambios con los diseños que se venían manejando durante los primeros meses de este 2026, pues es una de las modas que por más que tengan modelos clásicos, suele hacer más variaciones gracias al internet.

Te puede interesar:

Ante una moda que cambia constantemente, te compartiremos algunos de los diseños que están siendo tendencia esta temporada para el estilo francés, donde el largo de las uñas está jugando un papel clave en cómo lucen durante este verano.

Modelos de uñas estilo francés en tendencia para verano de 2026

Algunos de los diseños que mejor van con el estilo francés para el verano de este 2026 son las micro french minimalistas, donde las puntas en tonos vibrantes o fucsia combina a la perfección con destellos metalizados, como por ejemplo:

