4 ideas para reemplazar la esponja de baño por productos más naturales y aesthetics
Estas opciones ayudan a renovar tu rutina de higiene con materiales más naturales y duraderos.
Cada vez se ha vuelto más común que las personas comiencen a buscar alternativas sostenibles y modernas que ayuden a reducir los residuos que se generan, apostando por materiales naturales. Por ello, ahora te contamos sobre 4 ideas para sustituir tus tradicionales esponjas de baño por opciones más al natural.
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Dentro de esta nueva era de consumo, es común que se busquen alternativas más naturales para productos cotidianos, y este es el caso de las esponjas de baño; por ello ahora te contamos sobre 4 ideas para sustituirlas por alternativas naturales como lufa vegetal, los cepillos de bambú, toallas de algodón orgánico o las esponjas de konjac, las cuales no solo ofrecen una experiencia de limpieza diferente, además de aportar un toque estético y sostenible.
Lufa vegetal
La lufa vegetal es una fibra natural, la cual ayuda a exfoliar de manera suave la piel, favoreciendo la circulación; además, es biodegradable, lo que le permite ser una opción ideal para sustituir las tradicionales esponjas sintéticas.
Cepillos de bambú
Los cepillos corporales de mango de bambú y cerdas naturales son ideales para el baño del día a día. Además de ser una idea más natural que las tradicionales esponjas, este cepillo permite eliminar células muertas mientras porta un estilo elegante y minimalista a tu baño.
Esponjas de Konjac
Este tipo de esponjas está elaborado con la raíz de la planta konjac, lo que les permite ser suaves y adecuadas para el baño diario. Además, este tipo de esponjas aporta modernidad y naturalidad al baño.
Toalla de algodón
Una toalla de algodón orgánico de tamaño pequeño es perfecta para sustituir una esponja tradicional sintética. Además, estas son fáciles de lavar, son resistentes y se pueden convertir en la pieza natural que brinda modernidad a tu hogar.
Si buscas sustituir tu tradicional esponja de baño por una alternativa más sostenible, toma en cuenta alguna de estas 4 ideas y aporta elegancia a tu baño en el proceso.