MasterChef 24/7: 5 frutas que nunca deberías guardar en el refrigerador

Aunque el refrigerador suele ser un gran aliado para conservar frescos en los alimentos por más tiempo, lo cierto es que no todos los ingredientes deberían guardarse dentro de la nevera, pues sus componentes, texturas y sabores podrían alterarse. En MasterChef 24/7 te decimos cuáles son las frutas que no deberías meter al refrigerador.

Según el blog de Grundig, las bajas temperaturas actúan como un enemigo silencioso para ciertas frutas. El aire frío frena bruscamente las reacciones químicas naturales de maduración, alterando la pulpa, secando el jugo y apagando l a intensidad de los sabores naturales de estos alimentos en particular.

Frutas que no deben guardarse en el refrigerador

Para conservar la frescura y la calidad culinaria en casa sin cometer fallas técnicas, conviene mantener lejos del frigorífico a estas variedades:

Limón, naranja y toronja: Al guardarlos en el refri, se deshidratan con rapidez, perdiendo la jugosidad que los caracteriza. Es preferible exhibirlos en un frutero ventilado.

Variedades tropicales (mango, papaya y piña): Al provenir de climas cálidos, el frío bloquea por completo la concentración de sus azúcares naturales, dejando una textura acartonada y sin dulzor.

Duraznos y nectarinas: La exposición al frío marchita su carne y destruye los matices aromáticos de su jugo. Deben madurar a temperatura ambiente antes de consumirse.

Plátanos: El ambiente frío acelera el deterioro de la cáscara tornándola negra y arruina la pulpa hasta dejarla harinosa y sin firmeza. Su lugar ideal es un rincón seco con buena circulación de aire.

Recuerda que cuidar la materia prima, en este caso, los alimentos, desde su almacenamiento es la clave para cocinar como un auténtico profesional, sobre todo en una cocina de alto rendimiento en MasterChef 24/7 .

Así que no eches en saco roto estas recomendaciones, y de ahora en adelante conserva de la mejor manera posible las frutas para aprovechar todo su sabor y beneficios.

