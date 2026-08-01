Los jardineros coinciden: así debes multiplicar tu lengua de suegra para que se reproduzca sin gastar de más

Multiplicar una lengua de suegra (Dracaena trifasciata, anteriormente conocida como Sansevieria trifasciata) es un proceso sencillo que puede realizarse mediante la división de rizomas o a partir de esquejes de hojas. Ambos métodos son recomendados por jardineros porque permiten obtener nuevas plantas a bajo costo, aprovechando un ejemplar adulto y saludable.

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Además de ser resistente y de bajo mantenimiento, esta planta de interior se caracteriza por producir nuevos brotes de manera natural. Con algunos cuidados básicos y las herramientas adecuadas, es posible reproducirla en casa para ampliar la colección de ejemplares similares o incluso regalar a familiares y amigos.

¿Cuál es la mejor forma de multiplicar una lengua de suegra?

La Royal Horticultural Society (RHS) señala que la forma más eficaz de propagar la lengua de suegra es mediante la división de rizomas. Este método conserva las características de la planta madre, especialmente en las variedades con hojas variegadas.

Por su parte, el Missouri Botanical Garden explica que la reproducción por esquejes de hojas también ofrece buenos resultados. Pero requiere más tiempo para que aparezcan las nuevas raíces y brotes. Estos son los métodos recomendados por los expertos:



División de rizomas: extrae cuidadosamente la planta de la maceta y separa los brotes que ya cuenten con raíces propias. Después, plántalos en recipientes individuales con un sustrato bien drenado.

extrae cuidadosamente la planta de la maceta y separa los brotes que ya cuenten con raíces propias. Después, plántalos en recipientes individuales con un sustrato bien drenado. Esquejes de hojas: corta una hoja sana en segmentos de entre 5 y 8 centímetros. Deja cicatrizar los cortes durante 1 o 2 días antes de introducir la base de cada segmento en el sustrato.

corta una hoja sana en segmentos de entre 5 y 8 centímetros. Deja cicatrizar los cortes durante 1 o 2 días antes de introducir la base de cada segmento en el sustrato. Sustrato adecuado: utiliza una mezcla especial para cactus y suculentas o un sustrato ligero con perlita para favorecer el drenaje.

utiliza una mezcla especial para cactus y suculentas o un sustrato ligero con perlita para favorecer el drenaje. Macetas con orificios: son fundamentales para evitar que el agua se acumule y provoque la pudrición de las raíces.

son fundamentales para evitar que el agua se acumule y provoque la pudrición de las raíces. Paciencia durante el proceso: la formación de raíces puede tardar varias semanas e incluso algunos meses, dependiendo de las condiciones ambientales.

Según especialistas de la Universidad de Florida (UF/IFAS Extension), mantener un buen drenaje y evitar el exceso de riego son factores determinantes para lograr una propagación exitosa de este ejemplar.

¿Qué cuidados recomiendan los expertos después de reproducir una lengua de suegra?

Una vez que los nuevos ejemplares comienzan a desarrollar raíces, es importante proporcionarles las condiciones adecuadas para favorecer un crecimiento saludable. Hay que seguir estas prácticas:



Ubicar la planta en un lugar con luz brillante indirecta: aunque tolera poca luz, un ambiente bien iluminado favorece un crecimiento más vigoroso.

aunque tolera poca luz, un ambiente bien iluminado favorece un crecimiento más vigoroso. Regar únicamente cuando el sustrato esté seco: la lengua de suegra almacena agua en sus hojas y no necesita riegos frecuentes.

la lengua de suegra almacena agua en sus hojas y no necesita riegos frecuentes. Evitar temperaturas extremas: lo ideal es mantenerla en ambientes templados y protegida de las heladas.

lo ideal es mantenerla en ambientes templados y protegida de las heladas. No fertilizar inmediatamente: espera hasta que la planta muestre signos de crecimiento activo antes de aplicar un fertilizante equilibrado para plantas de interior.

espera hasta que la planta muestre signos de crecimiento activo antes de aplicar un fertilizante equilibrado para plantas de interior. Revisar periódicamente las raíces: si la maceta queda demasiado pequeña, realiza un trasplante para que la planta continúe desarrollándose sin limitaciones.

La RHS también destaca que la lengua de suegra es una especie muy resistente a la sequía y una excelente opción para quienes se inician en la jardinería, siempre que se evite el exceso de humedad. Gracias a su facilidad de reproducción y a sus escasas exigencias de mantenimiento, se ha consolidado como una de las plantas de interior favoritas.