Conoce la importante ventaja que ganó Jazmín para la gala de salvación de hoy 31 de julio del 2026 de MasterChef 24/7

Se terminan los lugares en el balcón para que los cocineros de MasterChef 24/7 eviten el próximo domingo de eliminación y es que ha sido una semana demasiado complicada para los 12 mejores participantes, ya que su desempeño no ha estado a la altura de lo que se espera; sin embargo, una de ellas consiguió una importante ventaja que podría acercarla a la salvación y se trató de Jazmín. ¿Cuál fue su beneficio? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Como Jazmín fue la gran triunfadora del reto express de este día con la Chef Isabel Carvajal, en el cual los cocineros tuvieron que moler maíz en un metate (a excepción de Antrax y Claudia por estar en el balcón y Luis por ser el portador del Pin Negro), la cocinera recibió el beneficio para el primer reto de la noche, el cual consistía en la preparación de los platillos asignados por medio de la votación del público.

¡Jazmín se corona como ‘la reina del metate’ en el reto exprés del día en MasterChef 24/7! (VIDEO)

Los cocineros tuvieron 40 minutos para preparar sus propuestas; sin embargo, Claudia Lizaldi le reveló a los participantes y al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas que Jazmín tendría cinco minutos de asesoría del Chef de su elección, por lo que decidió valerse de la ayuda de Zahie Téllez.

Cabe señalar que los paladares más exigentes de México señalaron que solamente los mejores cocineros pasarían al segundo reto de la noche y el resto tendrá que defender su lugar en el próximo domingo de eliminación de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Ixdit, Jazmín, Flor, Lancer, Luis, Michelle, Carmen, Ramahá, Daniela y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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