Los interiores industriales arrasan en el mundo del diseño de los hogares, pues buscan parecerse a las fábricas y almacenes de Nueva York de a mediados del siglo XX. Por ello, también a este estilo se le conoce como warehouse. Un elemento que se puede reemplazar para darle ese toque son las sillas del comedor por estas 5 opciones de modelos. En cambio, si lo que quieres es transformar tu baño, puedes suplir los toalleros.

Estas opciones de reemplazo de las sillas del comedor son completamente diferentes a las comunes, por lo que un plus sería que el espacio tenga el mismo estilo industrial, a fin de que no desentonen con los diseños modernos o minimalistas de interiores. Conoce en qué parte de la casa poner plantas de interior para que se vean más aesthetic.

Las sillas del comedor industriales

1. Sillas de cuero con acero: El acero es parte fundamental para darle el estilo industrial, por lo que en esta opción es base. El soporte está hecho de cuero envejecido, lo que le dará un toque elegante, pero sin perder el enfoque.

5 opciones para reemplazar las sillas del comedor por modelos más industriales|Pinterest

2. Bancos: Esta opción está hecha de acero de color negro con el asiento de madera reciclada, para darle al comedor un estilo industrial urbano.

5 opciones para reemplazar las sillas del comedor por modelos más industriales|Pinterest

3. Sillas de malla metálica: Este tipo de silla está inspirado en los lockers y mobiliario de las fábricas. A simple vista se ven modernas, pero no pierden el estilo industrial del siglo XX.

5 opciones para reemplazar las sillas del comedor por modelos más industriales|Pinterest

4. Bancas: En lugar de sillas, son bancas de madera con soporte de acero. Buscan asimilar a los comedores tipo industrial, donde los obreros degustaban sus alimentos a la hora de la comida.

5 opciones para reemplazar las sillas del comedor por modelos más industriales|Pinterest

5. Sillas vintage: Puedes hacer una combinación de estilos al reutilizar sillas desechadas por escuelas, cafeterías o talleres, no sin antes darles una buena restauración, aunque sin perder la esencia.