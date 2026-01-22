7 ideas de outfits casuales para mujeres de 40 años que te harán ver bien y sentir cómoda en la oficina

Que el regreso a la oficina no te deje sin ideas de lo que puedes usar, especialmente si quieres lucir cómoda, linda y muy sofisticada. Es por eso que te presentamos las mejores ideas para volver al trabajo con outfits sensacionales.

1.- Jeans combinados con suéteres tejidos: Esta opción es casual, linda y al mismo tiempo te permite estar cómoda en la oficina para trabajar. Atrévete a utilizar colores claros como el azul, rosa o amarillo. Puedes agregar jeans con cortes diferentes, como los acampanados. Añade accesorios como un cinturón, collar y reloj dorado.

outfits con suéteres |crédito: pinterest

2.- Outfit con maxifalda: Definitivamente las maxifaldas te permiten experimentar más además de que son muy cómodas ya que son largas. Utiliza alguna en una tela distinta o brillante. Puedes añadir alguna chaqueta y tenis para que el look luzca casual.

Outfits maxifalda|Crédito: Pinterest

3.- Uso de mascada: A veces lo que hace a un outfit increíble es un accesorio y no las prendas, por eso te recomendamos utilizar una mascada de color sobre el cuello y añadir una base sencilla, puede ser mezclilla pues lo que debe resaltar es tu accesorio. Esta idea te permite ver juvenil, casual y añade un estilo único a tu outfit.

outfits con mascadas|Crédito: Pinterest

4.- Camisas con estampado: No le tengas miedo al animal print ni a los estampados, puedes utilizar prendas con estos diseños para añadir protagonismo a tu look y resaltar en la oficina. Esto te permite experimentar. Puedes complementar con pantalones formales de tiro alto.

camisas con animal print|crédito: pinterest

5.-Outfits con chaleco: Los chalecos son una prenda básica que esta temporada vuelven con todo. Puedes utilizar alguno de un color llamativo como el rojo y complementar el look con jeans, tacones y una bolsa en un tono fuerte.

Outfits con chalecos|Crédito: Pinterest

6.- Capas: Las capas no son aburridas si las combinas con prendas formales como un pantalón y una blusa. Por otro lado, si optas por tonos claros como el nude te verás muy elegante y sofisticada. Además puedes añadir algún tacón bajo para estar cómoda.

Outfits con capas|Crédito: Pinterest

7.-Camisa de rayas con jeans: Las camisas de rayas nunca fallan ya que dan un toque formal, pero a la vez casual si la combinas con jeans, ya sean de mezclilla o blancos. Para añadir más frescura y estilo procura utilizar tenis blancos y accesorios como pulseras, collares y una bolsa en un tono llamativo.

outfit camisa con rayas|crédito: pinterest

Definitivamente con cualquier idea te verás sensacional, y tú ¿ya sabes cuál usarás?

