Cómo usar el gupillón, el cepillo para difuminar las cejas de manera sencilla después de los 50

Si buscas una forma sencilla de mejorar la definición de tus cejas, el gupillón puede convertirse en un aliado especialmente práctico después de los 50. Este pequeño cepillo permite peinar, difuminar y distribuir el maquillaje de manera uniforme, ayudando a conseguir unas cejas más naturales sin que el resultado se vea demasiado marcado. La clave está en utilizarlo con movimientos suaves y elegir el momento adecuado dentro de la rutina de maquillaje.

De acuerdo con Vanitatis, el goupillon o gupillón es un cepillo pequeño que puede utilizarse tanto para trabajar las cejas como para peinar las pestañas y realizar otros usos relacionados con el maquillaje. Su forma permite controlar mejor el producto y retirar el exceso, por lo que también resulta útil para conseguir un acabado más ligero y definido .

Paso a paso para usar el gupillón en las cejas después de los 50

1. Peina las cejas antes de aplicar maquillaje

Antes de utilizar lápiz, sombra o gel, pasa el gupillón por las cejas siguiendo la dirección natural del pelo. Comienza desde la parte interna y avanza hacia la cola con movimientos suaves. Este primer paso permite identificar las zonas con menor densidad y ordenar los pequeños pelos antes de rellenarlas.

Cepilla las cejas siempre hacia arriba.|(Especial/Canva)

2. Rellena las zonas con menos pelo

Una vez peinadas, utiliza un lápiz o sombra para cubrir únicamente las áreas donde necesites mayor definición. Después de los 50, un acabado demasiado intenso puede endurecer visualmente la expresión, por lo que conviene trabajar con pequeñas cantidades de producto y trazos finos que imiten el pelo natural.

3. Difumina con movimientos ligeros

Aquí es donde el gupillón adquiere protagonismo. Pásalo suavemente sobre las zonas maquilladas para integrar el producto con los pelos de la ceja. No es necesario presionar demasiado: unas pocas pasadas pueden ser suficientes para eliminar líneas demasiado evidentes y conseguir un acabado más natural.

Difumina la ceja con movimientos ligeros para eliminar líneas.|(Especial/Canva)

4. Peina hacia arriba para aportar definición

Si quieres conseguir unas cejas visualmente más estructuradas, utiliza el gupillón para peinar ligeramente los pelos hacia arriba y después hacia el extremo exterior. Este gesto ayuda a ordenar la forma y puede crear una apariencia más despejada alrededor de los ojos sin necesidad de marcar demasiado el arco.

5. Fija el resultado con un gel ligero

Después de difuminar, puedes aplicar una pequeña cantidad de gel transparente o con color. El gupillón también permite distribuir este producto de manera uniforme, evitando acumulaciones que puedan hacer que las cejas se vean rígidas.

En este sentido, Cosmopolitan también señala la utilidad de los diferentes tipos de cepillos para cejas a la hora de rellenar zonas con menor cantidad de pelo y distribuir el producto de maquillaje de forma más precisa. La elección del cepillo y la manera de utilizarlo pueden influir en que el resultado sea más definido o natural.

¿Cómo conseguir unas cejas naturales después de los 50?

Más que intentar dibujar una ceja completamente nueva, el objetivo es acompañar la forma natural y aportar definición donde haga falta. Peinar primero, rellenar poco a poco y difuminar con el gupillón permite controlar la intensidad del maquillaje y evitar un acabado excesivamente marcado.

Así, este pequeño cepillo puede convertirse en un paso sencillo dentro de la rutina de belleza, especialmente si buscas unas cejas ordenadas, suaves y definidas que enmarquen la mirada sin restarle naturalidad al rostro.