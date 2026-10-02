3 razones por las que NUNCA debes limpiar tus encimeras con este ingrediente popular

El vinagre blanco se ha consolidado mundialmente como el ingrediente estrella de la limpieza ecológica y económica en el hogar, ideal para desinfectar desde cristales hasta azulejos, todas las encimeras.

Sin embargo, cuando se trata de la cocina, aplicar este líquido de forma directa sobre las superficies de trabajo puede convertirse en un grace error arquitectónico.

El secreto detrás de su efectividad es también su mayor peligro: su alto nivel de acidez, el cual resulta sumamente agresivo para ciertos materiales de alta gama que componen el corazón de nuestras casas.

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3 razones por las que no debes limpiar encimeras con vinagre blanco

Aunque muchas recetas caseras en internet recomiendan su uso diario para eliminar la grasa y los gérmenes, la realidad respaldada por expertos en diseño de interiores y marmolistas es muy diferente.

Aplicar vinagre de manera constante sobre tus superficies de preparación puede arruinar la estética de tu cocina y generar gastos imprevistos de reparación:

Corroe y opaca la piedra natural

El ácido acético del vinagre reacciona químicamente con el carbonato de calcio presente en piedras como el mármol, el granito y la piedra tecnológica. Esta reacción provoca un fenómeno llamado etching o grabado químico, el cual elimina por completo el brillo de la superficie y deja manchas opacas permanentes con textura rugosa.

3 razones por las que NUNCA debes limpiar tus encimeras con vinagre blanco|Pexels: Ron Lach

Destruye la capa selladora protectora

Las encimeras de piedra natural y madera requieren un sellador especial para evitar que los líquidos y las bacterias penetren en sus poros. El vinagre disuelve de forma progresiva esta barrera protectora invisible, dejando el material expuesto a manchas difíciles de comida, humedad interna y proliferación de moho.

3 razones por las que NUNCA debes limpiar tus encimeras con vinagre blanco|Pexels: Ron Lach

Daña las resinas de las encimeras de cuarzo

Aunque el cuarzo es un material altamente resistente y no poroso, está fabricado con una mezcla de minerales y resinas poliméricas. Los limpiadores altamente ácidos como el vinagre blanco pueden decolorar la resina o crear manchas blanquecinas imposibles de quitar, arruinando la uniformidad del tono de tu barra.