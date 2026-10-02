5 ideas para hacer bolsas de dulces de Dragon Ball Z

Las bolsas de dulces son muy esperadas en los eventos por lo que no pueden faltarte. Si tu fiesta está inspirada en Dragón Ball Z puedes realizar los mejores obsequios dulceros con estas ideas.

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Aquí te vamos a contar sobre 5 ideas creativas y fáciles para que realices bolsas de dulces de estos personajes tan icónicos. Así vas a ver como tu fiesta sube de nivel con un simple gesto.

¿Cómo hacer bolsas de dulces de Dragon Ball Z?

Bolsitas del Traje de Goku (Goma Eva o Papel)

La primera idea consiste en realizar un diseño inspirado en el uniforme naranja de Goku. Lo que tienes que hacer es utilizar bolsas de papel kraft de color naranja o hacerlas con goma eva. Luego pega una tira vertical de foami o cinta azul en el centro para simular la cinta del traje.

Algo que no puede faltar es imprimir o dibujar en foami blanco el kanji "Go" (悟) o el de la Escuela Tortuga ("Kame" 魔/亀) y pégalo en la parte superior izquierda, simulando el escudo del pecho.

Dulceros de Esferas del Dragón

Esta opción es muy original para tus eventos. Lo que debes hacer es llenar bolsas de celofán transparentes con dulces amarillos o naranja intenso. Después corta estrellas rojas en papel adhesivo o foami brillante para pegarlas en el frente de la bolsa. Cada bolsita puede tener un número de estrellas.

Bolsas "Súper Saiyajin" con Papel Crepé

Puedes también simular el cabello dorado de la transformación Saiyajin. Lo que debes hacer es utilizar bolsas de papel amarillas o kraft. Luego al papel crepé amarillo lo cortar en tiras anchas con puntas hacia arriba.

Vas a pegar las tiras en la parte superior de la bolsa, sobresaliendo de la apertura, para que simule el cabello erizado de Goku Súper Saiyajin. En el frente de la bolsa, dibuja o pega unos ojos celestes con expresión de batalla.

Mini Piñatas o Cajitas Lonchera Personalizadas

Las cajitas loncheras son ideales para una alternativa resistente. Lo que deberás hacer es utilizar cajas de cartón corrugado o cartón reciclado en forma de cubo. Fórralas alternando los colores azul y naranja.

Si quieres puedes agregarle una plantilla realizada en Canva donde se destaque el nombre del niño, la edad y la pegas.

Bolsas del Radar del Dragón (Goma Eva Gris)

Por último, tenemos esta idea para dejar de lado el color naranja. Tienes que utilizar bolsas de papel o foami gris para la estructura principal. Recorta un círculo grande de cartulina verde y pégalo en el centro para simular la pantalla del radar.

Con un marcador verde oscuro tienes que dibujar la cuadrícula del radar. Por último, pega un pequeño círculo amarillo (la esfera localizada) y un triángulo blanco que simule la flecha de ubicación.