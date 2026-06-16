Disfraz de Toy Story 5: 3 ideas con ropa reciclada para que los niños disfruten del estreno en cines

Con el estreno de Toy Story 5, muchos niños están anhelando ir al cine y disfrutar de las nuevas aventuras de sus juguetes consentidos. Y qué mejor que hacer de este día algo mucho más especial con un disfraz temático con ropa reciclada que demuestre que ponga a prueba su creatividad para hacer estos trajes como una actividad familar.

Disfraz con ropa reciclada: las 3 ideas de Toy Story 5 para que los niños vayan al cine

Pantalón de mezclilla viejo y camisas de manga larga para hacer a Jessi y Woody . Los vaqueros de esta franquicia son de los preferidos para los pequeñitos, así que muy probablemente querrán lucir como ellos para ir a ver la película al cine. 3 ideas para hacerles a tus hijos un disfraz de Toy Story 5 sin gastar ni un peso|Pinterest La buena noticia es que este disfraz de Toy Story no es muy elaborado, pues necesitas únicamente un par de jeans desgastados y unas camisas. Si se van a vestir como Woody, la camisa debe ser amarilla; y si va a ser de Jessi, la camisa tiene que ser blanca. Si consigues un sombrero le darás el toque especial al look y se verán como recién salidos de viejo oeste.



Disfraz de los marcianitos de Toy Story 5 . No hay forma de negar que los simpáticos marcianitos de Toy Story también son amados por los niños y por eso es que siempre repiten su famosa frase: "Nos has salvado, estamos agradecidos". Así que para que lleguen al cine con todo el estilo galáctico, puedes hacerles un disfraz con ropa para reciclada solamente con una playera azul que ya no usen. Para los ojitos y antenas, ocupa una diadema de plástico verde y bolas de unicel con pintura. 3 ideas para hacerles a tus hijos un disfraz de Toy Story 5 sin gastar ni un peso|Pinterest

Camiseta blanca y sudadera morada para Buzz Lightyear. Y para los que prefieren a Buzz Lightyear y su famoso traje espacial, está la opción de hacer disfraces con uno de los personajes más icónicos de Toy Story 5 usando ropa de segunda mano que ya no se pongan. Aquí se requiere de un pantalón blanco, playera blanca de manga larga y una hoodie con gorrito de color morado. 3 ideas para hacerles a tus hijos un disfraz de Toy Story 5 sin gastar ni un peso|Pinterest La sudadera representará el casco con el que llegó desde otra galaxia y la ropa clara su vestimenta de oficial. Para hacerlo todavía más realista, puedes armar unas alas con cartón reciclado, lo que te evitará comprar accesorios adicionales y te hará ahorrar dinero.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México? Todo lo que debes saber sobre la película

La quinta entrega de Toy Story llegará a los cines mexicanos el próximo jueves 18 de junio; mientras que en las taquillas de Estados Unidos el estreno está programado para el viernes 19 de junio del 2026. Al tratarse de una cinta sumamente popular, se estima que esté disponible en una gran cantidad de salas en todo México, pero lo mejor es consultar el cine de preferencia para corroborar horarios.