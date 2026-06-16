MasterChef 24/7: 5 ingredientes básicos en la cocina y en la rutina de belleza

En el universo de la gastronomía, como el de MasterChef 24/7, los platillos suelen construirse a partir de elementos sencillos. Sin embargo, algunos de ellos han trascendido las cocinas para convertirse también en aliados de las rutinas de belleza. Estos 5 ingredientes son ejemplos que destacan tanto por sus propiedades culinarias como por sus beneficios para el cuidado personal.

Los 5 ingredientes que no pueden faltar en la cocina y la rutina de belleza

La próxima vez que abra la despensa o el refrigerador, recuerda que algunos de los mejores aliados para la cocina también pueden tener un lugar reservado en tu rutina de belleza. En una época donde el bienestar se aborda de manera integral, estos 5 ingredientes destacan por su doble función. Son productos accesibles y fáciles de encontrar.

1. Aceite de oliva

El aceite de oliva es apreciado por su sabor, versatilidad y contenido de grasas saludables. En la cocina se utiliza para aderezar ensaladas, cocinar verduras o realzar recetas tradicionales. Pero, fuera de lo culinario, sus propiedades emolientes lo han convertido en un ingrediente frecuente en productos hidratantes. También es utilizado para suavizar zonas resecas de la piel y aportar brillo al cabello.

El secreto está en aprovechar al máximo los ingredientes que ya forman parte de nuestra vida diaria.

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2. Miel

La miel es mucho más que un endulzante natural. En recetas dulces y saladas aporta sabor, textura y un toque distintivo que transforma preparaciones sencillas. Mientras que en el ámbito de la belleza, es reconocida por su capacidad para retener la humedad, razón por la que suele emplearse en mascarillas y tratamientos hidratantes.

3. Aguacate

Este fruto se ha ganado un lugar privilegiado en la gastronomía contemporánea. Presente en ensaladas, tostadas, salsas y platillos tradicionales, destaca por su cremosidad y aporte nutricional. En la belleza, sus aceites naturales y vitaminas también han impulsado su uso en tratamientos cosméticos. Mascarillas para el rostro y el cabello suelen incluirlo como ingrediente principal para aportar nutrición e hidratación.

4. Avena

Es uno de los alimentos más completos y accesibles. Se consume en desayunos, bebidas, postres y recetas saludables gracias a su versatilidad y aporte de fibra. En el cuidado de la piel, es ampliamente valorada por sus propiedades calmantes. Por ello, suele encontrarse en productos destinados a pieles sensibles o en remedios caseros para aliviar irritaciones leves.

Estos cinco ingredientes destacan en la cocina y en la belleza por su doble función.|Canva

5. Yogur natural

El yogur natural es un ingrediente habitual en desayunos, aderezos, salsas y postres. Su sabor suave permite incorporarlo a una amplia variedad de preparaciones. Además, se ha convertido en un recurso frecuente en tratamientos de belleza caseros debido a su textura cremosa y su capacidad para proporcionar una sensación refrescante sobre la piel.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.