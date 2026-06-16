7 imágenes para felicitar a tu papá en este Día del Padre 2026

¡El Día del Padre llegó! No dejes que esta fecha tan especial pase desapercibida y felicita a ese ser querido con un mensajito especial y una postal digna para celebrar. A continuación, te compartimos 7 imágenes para descargar y felicitar a papá este Día del Padre 2026.

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Día del Padre 2026: 7 imágenes para felicitar a tu papá en su día

Checa estas 7 imágenes para descargar y compartir este Día del Padre 2026. Puedes enviarla a tu esposo, papá o abuelo. ¡Cualquier figura paterna que admires es digna de recibir una postal en este día tan especial!

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Frases cortas para compartir y dedicar el Día del Padre

Si quieres que tu felicitación sea más emotiva y/o personalizada, puedes acompañar las imágenes con alguna frase o mensaje que demuestre tu cariño a papá en su día. A continuación, te compartimos 10 frases cortas para dedicar y compartir este Día del Padre.



¡Feliz Día del Padre! Gracias por ser mi héroe y guía en todo momento ¡Qué orgullo poder decir que me parezco a ti! Eres un ejemplo a seguir. Feliz día, papá Eres un padre excepcional. Te amo. ¡Feliz Día del Padre! Agradezco todos los días el poder tener un padre como tú. Disfruta tu día, te amo Has sido el mejor ejemplo a seguir… ¡Te amo! Feliz Día del Padre Gracias por tu dedicación y entrega. ¡Te amo, papá! Feliz Día ¡Eres un héroe sin capa! Agradezco poder compartir mi vida contigo, te amo ¡Felicidades, papá! Eres lo mejor que tengo en mi vida. Te amo Papá solo uno… ¡Y yo tengo el mejor! Feliz día, te amo Gracias por todo lo que me has dado. Te amo. Feliz día del Padre

¿Cuándo es el Día del Padre en México y por qué se celebra?

El día del Padre en México se conmemora cada tercer domingo de junio. Dicho esto, la celebración de este año cae el domingo, 21 de junio. Los orígenes de este día datan del año 1910 en Estados Unidos, cuando una mujer de nombre Sonora Smart quiso homenajear a su padre, un veterano de la guerra civil. Sin embargo, no fue hasta la década de 1950 que la celebración se popularizó en México a través de los centros escolares. Una de sus principales impulsoras fue la escritora coahuilense, Carmelita Tostado, quien sugirió tener un equivalente al Día de las Madres.

A través de este día, se reconoce la labor de los padres y demás figuras paternas en la crianza y vida de los hijos. Así que no dejes pasar este día tan especial y sorprende a papá con una imagen bonita, acompañada de un mensaje especial.