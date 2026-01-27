5 planes románticos para celebrar San Valentín sin gastar más de 500 pesos

San Valentín o 14 de febrero suele venir acompañado de cenas, flores y regalos y debido a que es un día especial sus costos suelen encontrarse más caros que de costumbre. Sin embargo, en distintas partes del país existen muchas opciones para tener una cita inolvidable sin rebasar los 500 pesos. La clave está en la creatividad, el detalle y la experiencia compartida.

A continuación te presentamos 5 planes que te salvarán a ti y a tu bolsillo este Día del Amor y la Amistad.

Picnic

Una de las opciones más accesibles y románticas es hacer un picnic con tu persona ideal en un parque o jardín público. Con un gasto de aproximadamente 300 pesos se pueden comprar botanas, fruta picada, pan, bebidas y algún postre sencillo.

Los lugares que se adaptan perfecto a este plan en la CDMX es el Bosque de Chapultepec, Parque la Mexicana, Parque Masayoshi Ohira, parques locales o jardines urbanos, en estos lugares podrás conversar, escuchar música, pasar una tarde relajada o divertirte con juegos de mesa o haciendo manualidades.

|pexels

Cine

Otro plan ideal es una tarde de cine y antojos. Muchas cadenas ofrecen promociones entre semana o funciones matutinas donde dos boletos pueden costar menos de 200 pesos. Con los 300 pesos restantes se pueden compartir palomitas y refrescos.

|Pexels

Caminata

Para quienes prefieren algo más activo, una caminata por el centro histórico, calles emblemáticas como Reforma, visitar museos de entrada gratuita o económica y cerrar con un café o helado puede costar entre 250 y 400 pesos. Además, es una oportunidad para tomarse fotos.

|Pexels

Plan casero

Si la idea es quedarse en casa, una cena casera que preparen los dos, debido a que es un plan sencillo también entra perfectamente en el presupuesto. Con 500 pesos se pueden comprar ingredientes para preparar pasta, ensaladas o tacos especiales, además de una bebida y un postre sencillo.

|Pexels

Obras de teatro o conciertos

Un plan cultural como una obra de teatro independiente, un concierto local o una exposición puede ser una gran opción. En muchas ocasiones, distintos foros y espacios culturales tienen boletos con costos accesibles, algunos van desde los 50 a 150 pesos por persona.