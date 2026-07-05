Estas son las 5 mejores plantas nativas de México para ayudar a atraer colibríes a tu hogar

Si tienes intenciones de renovar tu jardín, el verano es un gran momento para hacerlo, y que será antes de la llegada de las bajas temperaturas, y que hay ciertas plantas que se adaptarán perfectamente a cualquier espacio. Además, estas especies tienen la particularidad de ser polinizadoras y de atraer colibríes, y que cambiarán estéticamente cualquier jardín; por lo que te dejaremos cinco plantas que son nativas de México que son fáciles de cuidar y que embellecerán cualquier espacio y atraerán estas aves.

No hay dudas que las plantas pueden embellecer cualquier espacio, no solo el jardín sino también en el interior; y que cada una tiene sus características principales y que son perfectas para decorar. En este caso, una de las más buscadas por muchas personas son las polinizadoras y es que así podrán atraer aves como colibríes o abejas que ayudan; y que tienen muchos beneficios para el ecosistema.

Beneficios de las plantas polinizadoras

Entre los beneficios que debemos asegurar de las plantas polinizadoras aseguran la reproducción de 80% de las especies vegetales con flores y sostienen cerca del 75% de los cultivos alimentarios. Además, los jardines con este tipo de plantas son diseñados para garantizar la supervivencia de diversas especies de plantas y animales; ofreciendo un hábitat perfecto para colibríes, por lo que hay cinco plantas que te vamos a comentar cuáles son esas cinco plantas nativas de México que debes tener.

5 plantas que atraen colibríes

Dalia: es una de las plantas originarias de México y es conocida como la flor nacional del país, puede alcanzar hasta los 3 metros de altura y florecerá entre junio a septiembre

Salvia o Cordón de San Francisco: es un arbusto que florece en verano y otoño y es utilizado como apicultura y sus flores moradas son un atractivo para colibríes y abejas

Mirasol: es otra de las plantas nativas de México, que florece en verano y otoño: y visitada por abejas, colibríes y abejorros

Nopal: es una planta suculenta distribuida en México, florece en primavera y es frecuentada por estas aves