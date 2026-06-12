Cómo atraer los colibríes a tu jardín con estas hermosas plantas

Las lluvias y el cambio de temperaturas hace que tanto la flora como la fauna se comporte de manera diferente. Quienes tienen mayor presencia son los colibríes por lo que los amantes de la naturaleza buscan atraerlos a su jardín para apreciar su belleza.

Los expertos han manifestado algunas recomendaciones para diseñar jardines polinizadores eficientes, desmitificando el uso de especies comerciales e introducidas que aportan poco valor nutrimental a los colibríes.

¿Cómo atraer los colibríes con plantas?

Hay plantas específicas que ayudan a atraer a estos pajaritos de manera natural. Estas son:

El Mirtillo (Salvia microphylla): Aquí tenemos una especie que se destaca por sus flores color rojo encendido o rosa mexicano. Su estructura arbustiva resiste las lluvias copiosas y sus flores tienen néctar de alta concentración azucarada, convirtiéndose en una parada obligatoria para las aves.

La Lavanda (Lavandula): Luego tenemos esta planta que tiene espigas en color morado y azul que atraen tanto a colibríes como a abejas debido a su aroma persistente y floración continua.

colibri

El Aretillo (Fuchsia): Este tiene flores colgantes en forma de arete con combinaciones de tonos fucsia, morado y blanco. Al tener un diseño tubular es ideal para el pico de los colibríes, permitiéndoles extraer el alimento mientras realizan el vuelo estacionario.

El Toronjil (Agastache mexicana): Contiene flores de color rojo, naranja o púrpura que desprenden un aroma cítrico que actúa como un faro olfativo y visual para los polinizadores en entornos urbanos densos.

La Muicle (Justicia spicigera): Por último, este arbusto tiene racimos de flores tubulares de color naranja brillante. Es resistente a los cambios de temperatura de la época de lluvias y una de las fuentes de energía más estables para la avifauna citadina.

Los colibríes eligen a estas plantas por su morfología ya que les permite poder insertar su pico. Esta forma de embudo permite que el colibrí introduzca su largo pico y extienda su lengua bífida de manera fluida para absorber el néctar.