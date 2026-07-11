5 ideas de portavasos de crochet en forma de frutas, súper aesthetic para el verano

¡Dale un toque de color y frescura a tu comedor! Aquí te compartimos 5 ideas de portavasos de crochet inspirados en tus frutas favoritas. Estas inspiraciones no sólo protegerán tu mesa con estilo, sino que también se convertirán en el accesorio aesthetic por excelencia para tus bebidas frías en el verano. Así que sigue leyendo, porque las opciones van desde lo cítrico de la naranja hasta la dulzura de la fresa. Elige el que más te guste y pon manos a la obra.

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5 portavasos de crochet con forma de frutas: tu mesa se verá súper aesthetic este verano

Naranja

Sin duda, una de las opciones más sencillas de hacer y súper coloridas. El vibrante color de la rodaja de naranja combina perfecto con la madera de cualquier comedor, además añade un toque cálido a tu hogar.

Limón

Si lo que buscas es un toque de frescura pero a la vez una vibra súper comfy, este diseño de limones enteros es para ti. Sin duda, un accesorio que evoca a la perfección la época veraniega. Lo mejor de todo es que queda hermoso en decoraciones neutras gracias al contraste.

Sandía

Para todos los amantes de la sandía, aquí está este portavasos de crochet que se convertirá en el centro de atención de tu hogar gracias a sus tonos súper coloridos, pues el rojo intenso de la fruta contrasta con el negro de las semillas.

Kiwi

Este diseño es súper original y llamativo. El verde vibrante del kiwi le dará a tu hogar un aire tropical, súper característico de la temporada. Al igual que las rodajas de naranja, este es un patrón fácil de seguir y el resultado es precioso.

Fresa

Si lo que buscas es un toque de dulzura, más inclinado hacia lo girly y lo coquette, este portavasos de fresa es la opción ideal, pues dará a tu hogar un toque delicado, romántico y frutal.

Si lo prefieres, también puedes hacer un portavasos de cada fruta para ofrecer mayor variedad visual. ¡Tú tienes la decisión, nosotros sólo te compartimos la inspiración!