Alex Sirvent crea ‘algodones de azúcar’ inspirado en Survivor México.

Si hay un artista en el medio del espectáculo que tiene un corazón de oro, ese es Alex Sirvent, quien continúa reiventándose con la reciente canción que compuso para su hermana Patylu, la cual lleva por nombre ‘Algodones de azúcar’.

En exclusiva para Azteca Digital, el querido cantante reconoció que “me siento muy contento de poder haber hecho esta canción en plena pandemia, la hice antes de entrar a Survivor, de manera de podernos ver como niños, la manera de poder ver las nubes en el cielo, todos las llegamos a ver y le encontramos figuras”.

Pese a que ‘Algodones de azúcar’ parece una melodía infantil, en realidad guarda un mensaje que puede llegar a cualquier persona.

Simplemente quería escribir una canción para mi hermana y dije ‘le voy a hacer una canción’. Cuando yo estaba en Survivor, antes de entrar a la eliminación, eran unos atardeceres preciosos y en la tarde yo me inspiraba mucho, cantaba en mi mente, para mí mi mayor inspiración es la hija de mi hermana, mi sobrina Inés

Cuando le preguntamos al querido Alex Sirvent sobre cómo fue la reacción de su hermana con su obsequio, nos regaló todos los detalles.

Primero le mandé el demo cantado por mí, prácticamente le mandé todo. Le entregué todo producido, solo ella lo cantó. No tienes idea, no tengo palabras para decir

Más tarde, Patylu dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram: "Él compuso esta canción y me la regaló de cumpleaños. Estábamos en plena pandemia a la distancia y encontró la manera de hacernos sentir cerquita. Cuando la escuché me encantó y ahora cada vez que la oigo me pone de buen humor. No hay duda que las cosas que se hacen con el corazón son el mayor tesoro”.

Alex Sirvent agregó que él y su hermana se quieren muchísimo y han sido muy pocas las veces que han tenido diferencias.

Alex Sirvent estrena álbum donde también dedica un tema a Survivor México

El exMercurio ya había lanzado como solista su álbum debut ‘Lomejor que me pasó en la vida’, con el cual tuvo un gran resultado, pero actualmente se encuentra concentrado en su segundo material discográfico ‘Corazón Encendido’ que realizó en Brasil y en el cual incluye diversos temas como ‘Somos Sobrevivientes’ dedicado al reality show de supervivencia más duro.

Habla de la pandemia, pero hago alusión también precisamente a Survivor. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en mi vida, lo hablaba hace rato con un amigo que es sacerdote y me decía que la vulnerabilidad es donde puede surgir la grandeza de una persona, cuando estamos en una situación extrema de vida, es cuando podemos mirar hacia adentro

Finalmente, el también conductor de Arriba la Tarde reconoció que su objetivo es seguir en la música; sin embargo, no podría sentirse pleno sin la conducción y la actuación.

