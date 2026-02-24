5 señales que revelan si tu bolso de moda es original y de buena calidad

Si tienes miedo de gastar mucho dinero en una bolsa que resulta ser falsa , necesitas aprender a identificar las señales que la delatan. Estas tienen que ver con los estándares de las marcas originales y la calidad con la que fabrican sus piezas.

De acuerdo con Maray, la forma más sencilla de detectar errores en un bolso falso está en las costuras. Según explican, las bolsas elaboradas de manera artesanal suelen estar cuidadosamente confeccionadas, a diferencia de aquellas que se producen en masa, donde es más común encontrar fallas visibles.

Observa los detalles de fabricación y el logo de los bolsos para saber si son falsos.|ESPECIAL/Canva

Por su parte, Glamour Spain subraya que la única forma de verificar si un bolso es original o falso es verlo en persona, para poder identificar las cinco señales que lo delatan:

El peso y el olor: El gramaje debe coincidir con los materiales con los que está fabricado; además, el olor no debe ser fuerte ni tener notas químicas intensas.

Las costuras: Si notas que no van en línea recta, están desiguales o se deshilachan con facilidad, es una clara señal de alerta.

El color del forro: Las imitaciones suelen basarse únicamente en fotografías, mientras que el original mantiene coherencia exacta en tonos y acabados.

El número de serie: Aunque parezca exagerado, puedes solicitarlo para comprobar su autenticidad y verificarlo con la marca.

El logo y la tipografía: Deben ser exactos en tamaño, tipo de letra y espaciado. Cualquier variación puede indicar que se trata de una copia.

Cómo reciclar un bolso para darle un segundo uso

Si tienes un bolso —sea original o no— que ya no usas o que se rompió y no tiene arreglo, puedes reciclarlo y darle una segunda vida. Úsalo como macetero de tela, contenedor para organizar espacios, bolso de regalo, funda de cojín o incluso como parche para reforzar otros bolsos ecológicos .

Al final, más allá de la marca, lo importante es comprar con conciencia, revisar los detalles antes de pagar y, si ya no lo utilizas, apostar por reutilizarlo para reducir el desperdicio y aprovechar al máximo cada pieza.