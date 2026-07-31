La jarra de cerámica es una de las mejores piezas para decorar y transformar tu casa, ya que su material le da un toque lujoso al interior del hogar. No obstante, los expertos refieren que existe un lugar ideal donde se puede poner para que luzca mejor. Mientras que con el espacio debajo de las escaleras puedes implementar estas 5 ideas que aprovechan cada centímetro en agosto.

De acuerdo con un artículo del portal Inspiración al Cuadrado, los jarrones son los elementos decorativos más prácticos y de uso más extendido, ya que combinan con todo, al igual que estos 5 zapatos que no pueden faltar en el closet. Además, las jarras en el hogar tienen 5 cualidades:



Son perfectos para cualquier tamaño de casa, no importa si son grandes o pequeñas Hay una enorme variedad para elegir, desde cuello estrecho, planos, de forma de campana o en forma de cubo Puedes elegir entre una gran variedad de estilos, tamaños y materiales A la casa le da versatilidad y originalidad. Se puede colocar un solo jarrón o colocar varios en distintos colores y tamaños Hay jarras para poner en todas las habitaciones de la casa.

El lugar ideal para poner la jarra de cerámica elegante: transformará toda tu casa|Pinterest

¿Dónde poner la jarra de cerámica en la casa?

Recibidor: Para esta zona importante de la casa puedes colocar las jaras o jarrones con un arreglo floral.

Pasillo: En esta área de la casa puedes poner las jarras grandes, las cuales puedes poner en el piso. No obstante, esta pieza puede resultar peligrosa para un niño.

Cualidades de las jarras de cerámica en la casa

La jarra de cerámica es de las más clásicas. Lo mejor de todo es que es hecha artesanamente, lo que la hace una pieza invaluable. Este tipo de piezas es utilizado en los hogares con estilos elegantes y bohemios.

En el mercado hay diferentes tipos de jarras o jarrones hechos con este material. Hay opciones pequeñas o grandes, las cuales sirven para decorar el exterior o los recibidores para darle un estilo elegante al interior.