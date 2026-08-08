Las labores del hogar pueden incorporarse desde los primeros años de vida con actividades sencillas y supervisadas, ya que los niños de preescolar ya pueden colaborar en algunas tareas básicas como lo son estas 5 opciones que pueden hacer según su edad. En cambio, si el pequeño siempre deja todo, este es el significado que revela la psicología.

Las responsabilidades aumentan conforme los niños desarrollan habilidades y autonomía, por lo que una de las recomendaciones de los expertos es no exigirle a un pequeño labores de un adulto, sino asignarle actividades sencillas, como ayudar a hacer 4 ideas de stickers y pines aesthetic para decorar la mochila antes del regreso a clases.

Las 5 tareas del hogar para niños

1. Guardar juguetes después de jugar. Desde los 2 o 3 años, un niño puede ayudar a recoger sus juguetes y colocarlos en cajas o espacios para ello. Que los niños pequeños guarden sus juguetes forma parte de las primeras responsabilidades dentro del hogar. Para facilitar esta actividad, se recomienda definirla en pasos: primero recoger bloques, después libros y finalmente muñecos.

5 tareas del hogar que los niños pueden hacer según su edad|IA

2. Poner la ropa sucia en el cesto: Colocar las prendas usadas en un contenedor forma parte de las primeras responsabilidades de un niño dentro del hogar. Es ideal para pequeños de entre 5 y 7 años de edad. El objetivo consiste en crear una rutina sencilla que pueda repetir con regularidad.

3. Poner y recoger la mesa: A partir de los 5 años, muchos niños pueden participar en labores a la hora de la comida, como colocar platos y cubiertos, así como retirarlos después de comer. Los adultos deben determinar qué elementos puede manipular el menor, ya que están descartados los vasos de vidrio, cuchillos u objetos calientes.

4. Barrer determinadas áreas. Entre los 6 y 11 años, el menor ya puede barrer ciertas áreas de la casa. La actividad puede comenzar con una zona pequeña, como el comedor o un dormitorio, y después aumentar de acuerdo con la habilidad del niño.

5. Doblar y guardar la ropa: El ordenar, doblar y guardar ropa son responsabilidades que pueden asumir los niños de 11 y 12 años. A esta edad, la tarea puede pasar de una colaboración ocasional a una responsabilidad regular dentro de la familia.