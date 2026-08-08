Eclipse total: estos son los mejores diseños de uñas para recibir el evento astrológico

El próximo 12 de agosto tendrá lugar el eclipse total que es uno de los acontecimientos astrológicos más importante del año por lo que se ha hablado de él desde hace varias semanas. Como suele pasar con la manicura pues ya podemos encontrar diseños relacionados a esto.

Para esta ocasión dejamos de lado los colores pasteles y vuelve a tomar protagonismo el color negro. Los tonos que lo acompañarán son el amarillo, dorado o naranja que contribuirá a los detalles.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas para el eclipse?

Si quieres estar a tono con el próximo evento astronómico, puedes llevar en tu manicura los siguientes diseños:

Inspirada en signos del zodiaco

Independientemente de tu signo del zodiaco, puedes realizar diseños hermosos. Lo que debes hacer es dibujar su símbolo y recurrir a los colores que tradicionalmente se asocian con él para conseguir un diseño personal y muy conectado con la astrología.

Uñas francesas con detalles 3D

Uno de los clásicos son las uñas 3D que se van adaptando a cualquier situación. En este caso se ha reinventado con detalles en relieve para brindar volumen y un estilo más personalizado al diseño. Puedes colocar un color amarillo en el borde de la uña y una base nude, esta manicura incorpora estrellas o perlas.

Azul noche con decoración

El azul noche es un tono muy elegante al que le puedes agregar un resultado especial al jugar con las técnicas. Coloca un efecto glaseado para aportar luminosidad y, para quienes buscan algo más elaborado, se puede fusionar con blanco para crear un suave degradado sobre el que añadir detalles metalizados.

Efecto ojo de gato con brillo

Esta es una propuesta muy atractiva que nos lleva a conectarnos con la inmensidad del universo. Lo que debes hacer es elegir un esmalte morado con destellos y aplicar encima el efecto cat eye, que aporta profundidad y luminosidad al color y cambia de intensidad según cómo incide la luz.

Con decoración cósmica

Por último, puedes optar por la decoración minimalista en la que debes tener una base nude y añadir detalles metalizados que se asemejen al universo. Coloca estrellas, planetas o lunas son suficientes para conseguir una manicura delicada, elegante y con ese punto astral que buscamos.