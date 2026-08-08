Horóscopo de hoy sábado 8 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del sábado 8 de agosto en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 8 de agosto de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de agosto de 2026
Hoy, sábado 8 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: la jornada favorece los comienzos y las decisiones valientes que nacen de la confianza en tus capacidades. La energía del Portal del León 8/8 impulsa tu determinación y te anima a dejar atrás las dudas para avanzar hacia metas más ambiciosas. Un gesto sincero fortalecerá un vínculo importante.
- Tauro: el día invita a consolidar aquello que te brinda estabilidad y a valorar los avances alcanzados durante los últimos meses. Actuar con paciencia y administrar tus recursos con prudencia permitirá construir resultados duraderos. Un momento de descanso renovará tu energía.
- Géminis: la energía disponible favorece la comunicación, los nuevos contactos y el intercambio de ideas. Una conversación inesperada despertará oportunidades que ampliarán tus perspectivas. Tu capacidad para adaptarte marcará una diferencia positiva.
- Cáncer: la jornada pone el foco en tus objetivos y en la importancia de confiar en el camino recorrido. El Portal del León 8/8 favorece la manifestación de propósitos personales y fortalece la seguridad para asumir nuevos desafíos con optimismo. Compartir tus planes con personas de confianza será inspirador.
- Leo: el Portal del León 8/8 potencia tu liderazgo, creatividad y capacidad para atraer oportunidades de crecimiento. Será una excelente jornada para iniciar proyectos, expresar tus talentos y fortalecer relaciones que apoyan tu evolución. Tu confianza abrirá puertas importantes.
- Virgo: el día invita a bajar el ritmo y escuchar con atención aquello que necesitas para recuperar el equilibrio. Un espacio de reflexión te permitirá dejar atrás preocupaciones innecesarias y encontrar respuestas que aportarán mayor tranquilidad.
- Libra: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el fortalecimiento de vínculos con personas que comparten tus ideales. Una nueva alianza o una conversación significativa abrirá caminos interesantes para el futuro. La cooperación será tu mejor herramienta.
- Escorpio: la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de mantener la constancia frente a los desafíos. El Portal del León 8/8 impulsa el reconocimiento de tus capacidades y te anima a asumir un papel de mayor liderazgo sin perder la prudencia.
- Sagitario: el día despierta entusiasmo por aprender, viajar o explorar nuevas experiencias. Mantener una actitud abierta frente a lo desconocido ampliará tus horizontes y fortalecerá tu confianza. Un encuentro inesperado aportará inspiración para tus próximos proyectos.
- Capricornio: la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a fortalecer las bases de tus planes. Una decisión tomada con serenidad te permitirá avanzar con mayor seguridad y dejar atrás viejas preocupaciones.
- Acuario: la jornada favorece los vínculos y la construcción de acuerdos basados en el respeto mutuo. El Portal del León 8/8 impulsa conversaciones sinceras, fortalece alianzas importantes y crea oportunidades para crecer junto a personas que comparten tus objetivos.
- Piscis: el día pone el foco en la organización de tus actividades y en la incorporación de hábitos que favorezcan un mayor equilibrio. Pequeños cambios realizados con constancia mejorarán tu rendimiento y te permitirán afrontar nuevos retos con mayor confianza y serenidad.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo