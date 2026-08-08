Horóscopo de hoy sábado 8 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 8 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de agosto de 2026

Hoy, sábado 8 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece los comienzos y las decisiones valientes que nacen de la confianza en tus capacidades. La energía del Portal del León 8/8 impulsa tu determinación y te anima a dejar atrás las dudas para avanzar hacia metas más ambiciosas. Un gesto sincero fortalecerá un vínculo importante.

: la jornada favorece los comienzos y las decisiones valientes que nacen de la confianza en tus capacidades. La energía del Portal del León 8/8 impulsa tu determinación y te anima a dejar atrás las dudas para avanzar hacia metas más ambiciosas. Un gesto sincero fortalecerá un vínculo importante. Tauro : el día invita a consolidar aquello que te brinda estabilidad y a valorar los avances alcanzados durante los últimos meses. Actuar con paciencia y administrar tus recursos con prudencia permitirá construir resultados duraderos. Un momento de descanso renovará tu energía.

: el día invita a consolidar aquello que te brinda estabilidad y a valorar los avances alcanzados durante los últimos meses. Actuar con paciencia y administrar tus recursos con prudencia permitirá construir resultados duraderos. Un momento de descanso renovará tu energía. Géminis : la energía disponible favorece la comunicación, los nuevos contactos y el intercambio de ideas. Una conversación inesperada despertará oportunidades que ampliarán tus perspectivas. Tu capacidad para adaptarte marcará una diferencia positiva.

: la energía disponible favorece la comunicación, los nuevos contactos y el intercambio de ideas. Una conversación inesperada despertará oportunidades que ampliarán tus perspectivas. Tu capacidad para adaptarte marcará una diferencia positiva. Cáncer : la jornada pone el foco en tus objetivos y en la importancia de confiar en el camino recorrido. El Portal del León 8/8 favorece la manifestación de propósitos personales y fortalece la seguridad para asumir nuevos desafíos con optimismo. Compartir tus planes con personas de confianza será inspirador.

: la jornada pone el foco en tus objetivos y en la importancia de confiar en el camino recorrido. El Portal del León 8/8 favorece la manifestación de propósitos personales y fortalece la seguridad para asumir nuevos desafíos con optimismo. Compartir tus planes con personas de confianza será inspirador. Leo : el Portal del León 8/8 potencia tu liderazgo, creatividad y capacidad para atraer oportunidades de crecimiento. Será una excelente jornada para iniciar proyectos, expresar tus talentos y fortalecer relaciones que apoyan tu evolución. Tu confianza abrirá puertas importantes.

: el Portal del León 8/8 potencia tu liderazgo, creatividad y capacidad para atraer oportunidades de crecimiento. Será una excelente jornada para iniciar proyectos, expresar tus talentos y fortalecer relaciones que apoyan tu evolución. Tu confianza abrirá puertas importantes. Virgo : el día invita a bajar el ritmo y escuchar con atención aquello que necesitas para recuperar el equilibrio. Un espacio de reflexión te permitirá dejar atrás preocupaciones innecesarias y encontrar respuestas que aportarán mayor tranquilidad.

: el día invita a bajar el ritmo y escuchar con atención aquello que necesitas para recuperar el equilibrio. Un espacio de reflexión te permitirá dejar atrás preocupaciones innecesarias y encontrar respuestas que aportarán mayor tranquilidad. Libra : la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el fortalecimiento de vínculos con personas que comparten tus ideales. Una nueva alianza o una conversación significativa abrirá caminos interesantes para el futuro. La cooperación será tu mejor herramienta.

: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el fortalecimiento de vínculos con personas que comparten tus ideales. Una nueva alianza o una conversación significativa abrirá caminos interesantes para el futuro. La cooperación será tu mejor herramienta. Escorpio : la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de mantener la constancia frente a los desafíos. El Portal del León 8/8 impulsa el reconocimiento de tus capacidades y te anima a asumir un papel de mayor liderazgo sin perder la prudencia.

: la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de mantener la constancia frente a los desafíos. El Portal del León 8/8 impulsa el reconocimiento de tus capacidades y te anima a asumir un papel de mayor liderazgo sin perder la prudencia. Sagitario : el día despierta entusiasmo por aprender, viajar o explorar nuevas experiencias. Mantener una actitud abierta frente a lo desconocido ampliará tus horizontes y fortalecerá tu confianza. Un encuentro inesperado aportará inspiración para tus próximos proyectos.

: el día despierta entusiasmo por aprender, viajar o explorar nuevas experiencias. Mantener una actitud abierta frente a lo desconocido ampliará tus horizontes y fortalecerá tu confianza. Un encuentro inesperado aportará inspiración para tus próximos proyectos. Capricornio : la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a fortalecer las bases de tus planes. Una decisión tomada con serenidad te permitirá avanzar con mayor seguridad y dejar atrás viejas preocupaciones.

: la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a fortalecer las bases de tus planes. Una decisión tomada con serenidad te permitirá avanzar con mayor seguridad y dejar atrás viejas preocupaciones. Acuario: la jornada favorece los vínculos y la construcción de acuerdos basados en el respeto mutuo. El Portal del León 8/8 impulsa conversaciones sinceras, fortalece alianzas importantes y crea oportunidades para crecer junto a personas que comparten tus objetivos.

la jornada favorece los vínculos y la construcción de acuerdos basados en el respeto mutuo. El Portal del León 8/8 impulsa conversaciones sinceras, fortalece alianzas importantes y crea oportunidades para crecer junto a personas que comparten tus objetivos. Piscis: el día pone el foco en la organización de tus actividades y en la incorporación de hábitos que favorezcan un mayor equilibrio. Pequeños cambios realizados con constancia mejorarán tu rendimiento y te permitirán afrontar nuevos retos con mayor confianza y serenidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: