Los 5 tipos de flequillos que son tendencia: Del desfilado al ‘bottleneck’

El flequillo se ha convertido en uno de los recursos más populares para renovar el look sin realizar un cambio radical en el largo del cabello. En los últimos años, estilistas y expertos en belleza han apostado por reinterpretaciones modernas de este clásico, adaptándolo a diferentes tipos de rostro, texturas capilares y estilos personales.

Las tendencias 2026 en estilismo del cabello indican que el flequillo seguirá siendo protagonista. Desde versiones ligeras y desfiladas hasta estilos más estructurados, la clave está en encontrar el diseño que enmarque el rostro y aporte movimiento al peinado. Según expertos en peluquería, el flequillo adecuado puede incluso suavizar rasgos, aportar volumen y rejuvenecer la imagen.

5 tipos de flequillo que son tendencia en 2026

Los estilistas coinciden en que los flequillos actuales buscan naturalidad, textura y versatilidad. Estos son 5 estilos en tendencia:



Flequillo desfilado

Este estilo se caracteriza por mechones irregulares y ligeros que crean un efecto natural y desenfadado. Es ideal para quienes buscan un flequillo suave que se integre fácilmente con el resto del cabello.

Flequillo bottleneck

Inspirado en la forma del cuello de una botella, este flequillo es más corto en el centro y se alarga hacia los lados. Se ha vuelto uno de los estilos más virales porque enmarca el rostro de manera favorecedora.

Flequillo cortina

Uno de los más populares de los últimos años. Se abre en el centro y cae hacia los lados, creando un efecto suave que funciona bien en distintos tipos de rostro.

Flequillo recto clásico

A pesar de las nuevas tendencias, el flequillo recto sigue siendo un clásico. Esta versión se lleva ligeramente más ligera que en temporadas anteriores para evitar un efecto demasiado rígido.

Flequillo largo y texturizado

Este estilo se mezcla con capas del cabello y suele caer por debajo de las cejas. Es perfecto para quienes quieren probar el flequillo sin comprometerse con un corte demasiado corto.

¿Cómo elegir el flequillo ideal según tu rostro?

Elegir el flequillo correcto depende de varios factores: forma del rostro, la textura del cabello y el estilo personal. La estilista de celebridades Chris Appleton ha señalado en diversas entrevistas que este elemento debe adaptarse al movimiento natural del cabello para lograr un resultado armonioso.

Por ejemplo: los flequillos abiertos o tipo cortina suelen favorecer a rostros redondos o cuadrados, mientras que los rectos pueden resaltar rasgos en rostros más alargados. Además, los cortes desfilados o texturizados funcionan muy bien para cabellos con volumen o con ondas naturales.

En cualquier caso, los especialistas recomiendan consultar con un estilista antes de realizar el corte, ya que este elemento bien diseñado puede transformar por completo el look y resaltar los rasgos del rostro sin necesidad de cambios drásticos en el peinado.