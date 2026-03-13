3 cortes de pelo para mujeres que lucir las canas en la primavera 2026; te verás natural y fresca

Muchos piensan que tener una melena plateada es igual a tener muchos años, sin embargo, la realidad es otra, y es que ahora se ha puesto de moda tener el cabello blanco, es por ello que aquí te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo para mujeres que te harán lucir fresca y joven; más ahora que se viene la primavera 2026.

3 cortes de pelo para lucir las canas

El Pixie con volumen

Uno de los 3 cortes que te hará lucir tus canas para verte fresca y joven en esta primavera 2026, es el Pixie con Volumen; si quieres un nuevo estilo con el cabello corto que te brinde modernidad, pero con el que te sientas también bastante segura, esta elección es una buena idea; ya que potencializa los rasgos del rostro, además combina con la melena plateada y cuenta con un toque de mechas, ya sean blancas o ceniza.

Bixie

El Bixie es un corte de pelo entre el bon y pixie; esta opción es un corte que se llega a peinar en 30 segundos, además es perfecto para todo tipo de forma o textura en el cabello, además resalta cualquier tipo de color, reflejo o mechas.

|Foto de Anastasia Shuraeva/Felix Young/Nataliya Vaitkevich



Terminamos con el Long Ondulado

El Long Bob Ondulado, es un tipo de corte sofisticado, además es fácil de mantener el cual brinda un movimiento ligero; esta opción se les recomienda a las mujeres que tienen el cabello con canas, y que quieran renovar su melena larga con canas; este tipo se recomienda para hacerse en primavera o verano.

Es importante señalar que, las canas se están volviendo la moda; sin embargo, como sabemos, mantener el cabello plateado no es fácil; no siempre llega a lucir ese color blanco impecable; pero lo que tienes que hacer es mantenerlo hidratado, y una de las otras opciones es mantenerlas con mechas.

Tener las mechas en las canas consigue por una parte integrar los pelos plateados y los fusiona de manera armónica y así poder disimular todo tipo de contraste de tonalidad; además se consigue una mejor forma, textura e incluso, un mayor volumen se se llega a hacer un corte de capas, esto rejuvenece la imagen si la mujer tiene el cabello corto.

