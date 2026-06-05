Cómo maquillarse los ojos con sombras oscuras para resaltar la mirada: paso a paso

Cuando se trata de un look que resalte la mirada de forma instantánea y favorezca la imagen, maquillarse los ojos con sombras oscuras es una técnica que nunca falla. Y contrario a lo que muchas piensan, este tipo de productos son bastante fáciles de manejar y basta aprender cómo aplicarlos para que queden impecables en cualquier ocasión sin verse sobrecargados.

Los 5 tips para maquillarse los ojos con sombras oscuras: cómo hacer que dure todo el día