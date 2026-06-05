Cómo maquillarse los ojos con sombras oscuras para resaltar la mirada: paso a paso
Un buen maquillaje de ojos puede transformar por completo la mirada, en especial cuando se usan tonos intensos que enmarquen las facciones con sutileza.
Cuando se trata de un look que resalte la mirada de forma instantánea y favorezca la imagen, maquillarse los ojos con sombras oscuras es una técnica que nunca falla. Y contrario a lo que muchas piensan, este tipo de productos son bastante fáciles de manejar y basta aprender cómo aplicarlos para que queden impecables en cualquier ocasión sin verse sobrecargados.
Los 5 tips para maquillarse los ojos con sombras oscuras: cómo hacer que dure todo el día
- Aplica corrector a modo de primer. Los ojos muy llamativos no son solo para eventos de noche, también se pueden usar de día y hasta hacer que dure por horas. La clave para que el maquillaje no "desaparezca" con el paso del tiempo, está en usar un buen primer en los párpados o un poco de corrector difuminado, lo que hará que las sombras tenga una buena pigmentación y se impregnen bien.
Usa sombras de transición. Uno de los mejores secretos sobre cómo maquillarse los ojos con sombras oscuras que suele pasar desapercibido, consiste simplemente en recurrir a tonos de transición al principio. Por ejemplo, los tonos nude, beige o marfil son buenísimos para hacer degradados y que el resultado no quede exagerado.
- Haz un "smokey eye" fácil. Los beauty looks que recurren al ahumado en los ojos siempre se ven espectaculares porque esta técnica una forma de amplificar la mirada y crear un efecto de profundidad sumamente favorecedora. Solo hay que tomar un poco de producto y aplicarlo en la cuenca extrema; luego, con una brocha limpia, empezar a difuminar hacia dentro, expandiendo todo el color.
Agrega puntos de luz estratégicos al maquillar los ojos con sombras oscuras. Si lo que quieres es lograr un beauty look le dé luminosidad a tu mirada y no se vea plano, entonces no te olvides de los llamados "puntos de luz" en los ojos. Con ayuda de un tono aperlado o champán, aplica un puntito en el lagrimal y difumínalo suavemente, lo que hará que los ojos se vean fabulosos.
- Define muy bien las pestañas. En cualquier estilo de makeup, unas pestañas bien hechas no fallan para que la mirada luzca favorecedora y llamativa. Luego de maquillarse los ojos con sombras intensas, no es necesario que queden tan cargadas, sino que el secreto está en una buena técnica. Lo más importante es que queden bien rizadas y luego una aplicación ligera de rímel que se enfoque en darle mayor longitud para que los párpados resalten.