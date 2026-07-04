A partir de los 50 años se deben rellenar las cejas para verte más joven, según especialistas

El paso del tiempo es inevitable para todo el mundo y se ve reflejado en la piel. A partir de los 50 años aparecen arrugas, se pierde firmeza o están las manchas que causan inseguridad. El maquillaje aparece como una increíble opción para disminuir estos factores por lo que te vamos a contar la importancia de las cejas.

Las cejas comienzan a perder densidad, se afinan y aparecen zonas despobladas que causan que el rostro se vea cansado o envejecido. Para evitar esto no es necesario acudir al microblading, sino que puedes hacerlo en tu casa con la ayuda de un lápiz de cejas y una técnica adecuada.

¿Cómo maquillar las cejas para verte más joven?

Lo más importante es poder definir correctamente las cejas y adaptarlas a la expresión natural. Ten en cuenta que una ceja mal diseñada puede transmitir emociones como tristeza o dureza, mientras que un diseño adecuado puede suavizar los rasgos y armonizar el conjunto facial.

Debes respetar la forma original de la ceja y potenciarla. Para ello necesitas un lápiz de cejas de precisión y un gel fijador. Se recomienda optar por lápices de mina fina, ya que permiten imitar el trazo del vello natural con pequeñas líneas. En cuanto al color se debe elegir un tono ligeramente más claro que el cabello.

Usa un lápiz para definir la forma de la ceja.|(ESPECIAL/CANVA)

Para llevar a cabo la técnica debes peinar el vello hacia abajo para ver donde hay huecos y definir la base. Luego peina hacia arriba y rellenar con trazos suaves. Este método permite controlar mejor la forma y lograr un acabado más pulido. La presión debe ser más ligera y no que haya un exceso de pigmento.

El último paso es fijar las cejas para mantener la forma durante todo el día. Se recomienda usar productos que no dejen residuos y que el vello resista todo el día.