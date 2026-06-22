6 alternativas al típico mueble bajo el lavabo que aportan más personalidad

El mueble bajo el lavabo de un baño puede darle un estilo completamente diferente a tu hogar. Por eso, es importante elegir una opción que se adapte a la decoración que tienes en mente, más allá de su funcionalidad. Existen alternativas que aportan carácter, ligereza visual y un diseño mucho más interesante que el típico mueble tradicional .

¿Cuáles son los muebles bajo el lavabo que aportan más personalidad?

Una de las principales recomendaciones de los expertos al elegir un mueble bajo el lavabo es optimizar el espacio disponible. Si tu baño es pequeño, primero debes considerar cuánto espacio ocupará el mueble y después elegir la opción que mejor se integre al ambiente. Así lo recomienda la revista El Mueble. Estas son algunas alternativas que nunca fallan:



1. Consola de madera tipo mesa: Una mesa de madera adaptada para sostener el lavabo crea un ambiente cálido, elegante y atemporal. Puede incorporarse en decoraciones de estilo rústico, nórdico o contemporáneo, aportando personalidad sin sobrecargar el espacio.





2. Mueble antiguo restaurado: Transformar una cómoda o mueble antiguo en soporte para lavabo es una tendencia cada vez más popular. Esta alternativa aporta una personalidad única que difícilmente puede igualar un mueble prefabricado.

Un mueble viejo restaurando como decoración bajo el lavabo.|(Pinterest)

3. Repisa flotante minimalista: Una cubierta suspendida con el lavabo colocado sobre ella genera una estética limpia y moderna. Los muebles flotantes ayudan a ampliar visualmente el espacio y aportan una sensación de ligereza.





4. Estructura metálica abierta: Las estructuras metálicas abiertas combinan sofisticación con inspiración industrial. Su diseño ligero evita que el baño luzca saturado y permite una mejor circulación visual.





5. Estantería abierta tipo spa: En lugar de gabinetes cerrados, esta opción apuesta por estantes abiertos cuidadosamente organizados. El resultado es un baño con apariencia relajante, funcional y similar al de un spa.

6. Lavabo pedestal escultórico: La alternativa más elegante consiste en eliminar por completo el mueble bajo lavabo. El lavabo se convierte en una pieza escultórica capaz de destacar por sí sola dentro del diseño del baño.

Errores que debes evitar al elegir un mueble bajo el lavabo

Elegir el mueble correcto no depende únicamente del espacio disponible. De acuerdo con Architectural Digest, existen errores frecuentes que pueden afectar tanto la funcionalidad como la estética del baño . Evita los siguientes:

