6 bolsas para el “mandado” fáciles de hacer en casa y sin necesidad de coser

Las bolsas reutilizables se han convertido en una opción cada vez más utilizada para hacer las compras o el "mandado", luego de la restricción de plásticos en todo el país. Es por ello que traemos para ti estas 6 opciones que son fáciles de hacer en casa y sin necesidad de coser. Mismo caso son estas 5 ideas con mezclilla que puedes replicar sin utilizar maquinaria.

Estas 6 bolsas están hechas con prendas o telas viejas a las cuales se les puede dar una segunda vida. Se pueden crear sin que sea necesario contar con una máquina de coser, ya que se puede fabricar sin este artefacto y aun así tener una bolsa resistente para cargar la despensa, la cual puedes reemplazar con estas 5 ideas que te mejorarán la vida.

Las 6 ideas de bolsas fáciles de hacer

1. Playera de algodón: Para ello solo necesitas unas tijeras: se retiran las mangas, se amplía el cuello para formar las asas y se realizan cortes en la parte inferior para formar flecos que después se anudan entre sí.

2. Pañuelo grande: La técnica japonesa conocida como furoshiki permite envolver y transportar objetos mediante dobleces y nudos, sin utilizar costuras ni pegamentos.

6 bolsas para el “mandado” fáciles de hacer en casa y sin necesidad de cose|IA

3. Tela gruesa: En el mercado hay termoadhesivas que sustituyen la costura mediante calor aplicado con una plancha doméstica. Esta técnica permite unir las piezas de tela y colocar asas sin utilizar aguja ni hilo, siempre que se utilicen materiales resistentes como algodón o lona.

4. Funda de almohada: Basta con cortar una abertura para las asas y cerrar la parte inferior mediante nudos, dobles o adhesivo para tela.

5. Mantel individual de tela. Al doblarlo por la mitad y fijar los laterales con cinta termoadhesiva, se obtiene un organizador resistente para transportar pan, frutas o artículos pequeños.

6. Camiseta infantil: El procedimiento es idéntico al de una camiseta para adulto, aunque por el tamaño la bolsa será destinada a transportar medicamentos, pan o artículos de uso diario.