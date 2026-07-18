6 bolsas para el “mandado” fáciles de hacer en casa y sin necesidad de coser
Con la eliminación de los plásticos en los super, nada mejor que llevar tu propia bolsa reutilizable para hacer la despensa
Las bolsas reutilizables se han convertido en una opción cada vez más utilizada para hacer las compras o el "mandado", luego de la restricción de plásticos en todo el país. Es por ello que traemos para ti estas 6 opciones que son fáciles de hacer en casa y sin necesidad de coser. Mismo caso son estas 5 ideas con mezclilla que puedes replicar sin utilizar maquinaria.
Estas 6 bolsas están hechas con prendas o telas viejas a las cuales se les puede dar una segunda vida. Se pueden crear sin que sea necesario contar con una máquina de coser, ya que se puede fabricar sin este artefacto y aun así tener una bolsa resistente para cargar la despensa, la cual puedes reemplazar con estas 5 ideas que te mejorarán la vida.
Las 6 ideas de bolsas fáciles de hacer
1. Playera de algodón: Para ello solo necesitas unas tijeras: se retiran las mangas, se amplía el cuello para formar las asas y se realizan cortes en la parte inferior para formar flecos que después se anudan entre sí.
2. Pañuelo grande: La técnica japonesa conocida como furoshiki permite envolver y transportar objetos mediante dobleces y nudos, sin utilizar costuras ni pegamentos.
3. Tela gruesa: En el mercado hay termoadhesivas que sustituyen la costura mediante calor aplicado con una plancha doméstica. Esta técnica permite unir las piezas de tela y colocar asas sin utilizar aguja ni hilo, siempre que se utilicen materiales resistentes como algodón o lona.
4. Funda de almohada: Basta con cortar una abertura para las asas y cerrar la parte inferior mediante nudos, dobles o adhesivo para tela.
5. Mantel individual de tela. Al doblarlo por la mitad y fijar los laterales con cinta termoadhesiva, se obtiene un organizador resistente para transportar pan, frutas o artículos pequeños.
6. Camiseta infantil: El procedimiento es idéntico al de una camiseta para adulto, aunque por el tamaño la bolsa será destinada a transportar medicamentos, pan o artículos de uso diario.