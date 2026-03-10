6 consejos para integrar tapetes a un apartamento pequeño: se verá acogedor y aesthetic

Un apartamento pequeño no es sinónimo de limitante, sino de saber aprovechar cada espacio del inmueble y hacerlo más acogedor y aesthetic, como lo son estas 9 ideas para remodelarlo. Mientras que con estos 6 consejos podrás integrar tapetes y así darle una nueva cara a tu hogar.

De acuerdo con un artículo del portal Tapetes Tufan, estas ideas o consejos las puedes utilizar para integrar tapetes en cualquier lugar del apartamento pequeño, desde la recámara, sala y el recibidor, en caso de que las medidas del inmueble sean ideales para ello. Estos son los 11 modelos de este tipo de hogares que se verán caros y muy bien ordenados.

Los 6 consejos para integrar tapetes en tu apartamento pequeño

1. Medir y planificar: Asegúrate, antes de comprar un tapete, medir el espacio donde lo colocarás, pues en caso de no hacerlo, podrías tirar tu dinero a la basura por una mala inversión

2. Tapetes pequeños: Tal vez hayas visto un tapete grande en alguna tienda que te llamó la atención, pero lo ideal es comprarlos pequeños, a fin de separar diferentes áreas del apartamento.

3. Diseños sencillos: Un punto importante, ya que, de lo contrario, abrumará el espacio y lo hará ver más pequeño. Por ello, es importante comprar tapetes con diseños sencillos.

4. Optar por colores claros: Estos tonos ayudan a que la habitación o zona del apartamento luzcan más grandes y luminosos. Puedes elegir los colores pastel o los neutros, como el beige, blanco o gris.

5. No usarlos como pieza central. El usar tapetes pequeños es para resaltar ciertos muebles o elementos de decoración y no para que funjan como centro de atención.

6. Minimalista: El elegir tapetes sencillos también va en conjunto con el diseño de la habitación o zona del apartamento, ya que el punto importante es no sobrecargarla con varios materiales. Por ello, se recomienda planificar muy bien los espacios del apartamento.