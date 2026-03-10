6 consejos para integrar tapetes a un apartamento pequeño: se verá acogedor y aesthetic
En teoría, puede resultar complicado escoger tapetes para ponerlos en espacios reducidos, pero en la práctica es más fácil de lo que se piensa
Un apartamento pequeño no es sinónimo de limitante, sino de saber aprovechar cada espacio del inmueble y hacerlo más acogedor y aesthetic, como lo son estas 9 ideas para remodelarlo. Mientras que con estos 6 consejos podrás integrar tapetes y así darle una nueva cara a tu hogar.
De acuerdo con un artículo del portal Tapetes Tufan, estas ideas o consejos las puedes utilizar para integrar tapetes en cualquier lugar del apartamento pequeño, desde la recámara, sala y el recibidor, en caso de que las medidas del inmueble sean ideales para ello. Estos son los 11 modelos de este tipo de hogares que se verán caros y muy bien ordenados.
Los 6 consejos para integrar tapetes en tu apartamento pequeño
1. Medir y planificar: Asegúrate, antes de comprar un tapete, medir el espacio donde lo colocarás, pues en caso de no hacerlo, podrías tirar tu dinero a la basura por una mala inversión
2. Tapetes pequeños: Tal vez hayas visto un tapete grande en alguna tienda que te llamó la atención, pero lo ideal es comprarlos pequeños, a fin de separar diferentes áreas del apartamento.
3. Diseños sencillos: Un punto importante, ya que, de lo contrario, abrumará el espacio y lo hará ver más pequeño. Por ello, es importante comprar tapetes con diseños sencillos.
4. Optar por colores claros: Estos tonos ayudan a que la habitación o zona del apartamento luzcan más grandes y luminosos. Puedes elegir los colores pastel o los neutros, como el beige, blanco o gris.
5. No usarlos como pieza central. El usar tapetes pequeños es para resaltar ciertos muebles o elementos de decoración y no para que funjan como centro de atención.
6. Minimalista: El elegir tapetes sencillos también va en conjunto con el diseño de la habitación o zona del apartamento, ya que el punto importante es no sobrecargarla con varios materiales. Por ello, se recomienda planificar muy bien los espacios del apartamento.