6 creaciones tejidas en azul y amarillo para renovar tu estilo

El tejido ofrece múltiples posibilidades para jugar con combinaciones de colores y crear piezas que se destaquen por su diseño. El azul y amarillo forman una dupla vibrante que puede incorporarse tanto en propuestas para vestir como en accesorios y objetos decorativos.

Desde prendas para complementar distintos look hasta bolsos, flores y detalles para el hogar, existen difentes maneras de llevar esta combinación al mundo del tejido. Estas ideas pueden servir como inspiración para experimentar con puntos, formas y tonalidades que le den un toque personal y creativo.

¡Piedra, papel o... ¿martillo?! No llegó la lógica a El Círculo del 1%

¿Qué cosas puedes tejer en azul y amarillo?

El azul y amarillo pueden combinarse de distintas maneras dentro de un proyecto tejido, desde contrastes intensos hasta propuestas más suaves. No es necesario utilizarlos en partes iguales, ya que uno puede funcionar como tono principal mientras el otro aparece en detalles, bordes o motivos.

Vestido de bebé

Una opción delicada es un vestido de bebé trabajado con ambos colores. El contraste puede distribuirse en diferentes partes de la prenda para conseguir un resultado alegre.

Camiseta bicolor

Las camisetas permiten jugar con una base azul y reservar el amarillo para zonas como el cuello y los puños, creando un diseño sencillo y llamativo.

Tote bag de girasoles

Los girasoles son perfectos para incorporar amarillo sobre una base azul. Este bolso combina ambos tonos mediante cuadros que forman el motivo floral.

Cuadro granny de margarita

Un cuadro granny con margarita puede llevar un centro amarillo, pétalos claros y un fondo azul. Es una alternativa para aplicar la combinación en proyectos de mayor tamaño.

Bolsa para celular

El bolso para teléfono de flores es una propuesta pequeña que combina funcionalidad y diseño. La flor amarilla destaca sobre el tejido azul y aporta un detalle distintivo al accesorio.

Suéter colorwork

Esta prenda permite integrar azul y amarillo mediante patrones y figuras. Esta técnica ofrece distintas posibilidades para distribuir los colores y crear una prenda con mayor riqueza visual.