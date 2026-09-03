Ángela Aguilar da inesperada noticia sobre su matrimonio con Nodal

Tras varios meses sin aparecer en entrevistas ni detenerse a declarar frente a los medios, Ángela Aguilar permitió una charla donde declaró algo que alimenta especulaciones de lo que viene en su matrimonio. En parte de la plática, la esposa de Christian Nodal confirmó que quiere ser mamá y desea no tardarse mucho. He aquí las palabras exactas de la joven intérprete.

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¿Ángela Aguilar espera bebé con Christian Nodal?

Pese a que ella está realmente negada a salir de manera planificada en los medios, cada detalle que se encuentra en las redes sociales la vincula a un presunto embarazo. Entre julio y agosto se indicaba que en fiestas familiares se le notó sin bebidas alcohólicas y con vestidos holgados, donde además se tocaba la panza de manera maternal.

Ahora, en esta nueva entrevista abiertamente comentó que quiere ser mamá. Le preguntaron que cómo se veía en 10 años e indicó: “Eh, cantando, feliz, siendo mamá”. Asegurando además que evidentemente le gustaría y que si en 10 años tendrá 32, claramente le gustaría ya tener un hijo. Ante eso, las redes sociales se volvieron locas.

Pese a que en diferentes etapas de su relación con Christian Nodal se han levantado teorías o demás cuestiones acerca de un posible embarazo, Ángela Aguilar y su esposo simplemente dejaron pasar las preguntas. Sin embargo, en este nuevo encuentro que la cantante tuvo con los medios, declaró contundentemente que en los próximos tiempos quiere vivir la experiencia.

¿Christian Nodal quiere bebés con Ángela Aguilar?

Cuando el escándalo de la relación estaba en su primera etapa donde todo era nota alrededor de ellos, le preguntaron a Christian Nodal que cuándo tendría un hijo con Ángela Aguilar. Allí El Forajido dijo que ella debía decidir sobre eso, pues es joven y está en pleno crecimiento de su carrera como artista mexicana. Ante eso, se entiende que el sonorense sí quiere más hijos y con este anuncio no sería extraño que en el futuro se confirme el logro de un embarazo de una de las parejas más polémicas de los años recientes en la farándula mexicana.