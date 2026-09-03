Así estuvo a punto de morir Mónica Huarte tras terminar en el hospital

En algunos momentos la vida te pone delante de experiencias que evidentemente no estaban planeadas. En este caso, Mónica Huarte confesó en una entrevista de aquella vez que casi muere por una excursión al Everest. El tema no fue cosa menor, pues tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, donde la situación no pasó a mayores. Así describe su experiencia cercana a la muerte.

El Tío Pepe les muestra a los influencers durante la experiencia 24/7 el duro trabajo que harán en La Granja VIP Segunda Temporada

¿Por qué Mónica Huarte iba a morir en el Everest?

La actriz de 53 años se encuentra en plena gira de medios por su participación en la película El Club del Pie Izquierdo. Es por eso que en una de las tantas charlas que hizo para hablar del filme, contó la experiencia que tuvo hace unos años, esto cuando una amiga la invitó a una caminata hasta la base del Monte Everest.

Mónica Huarte relata que en una parte del trayecto se sintió muy mal y que sus pulmones se llenaron de agua. Fue por eso que se le trasladó en helicóptero hacia el hospital. “Pensé en un momento que me iba a petatear… Y no sabía que me iba a pasar todo esto”. Sin embargo, todo quedó en un gran susto y la situación no pasó a un tema fatídico.

La protagonista de Señora Influencer reconoció que una aventura que supuestamente sería linda junto a su amiga que le dijo que la acompañara en este reto, casi termina muy mal. Ante eso, en el hospital no ocurrió algo más grave y siguió todo con normalidad. Dicha experiencia la vivió en 2017, hace ya casi 10 años.

¿Quién es Mónica Huarte, mexicana con trayectoria en el medio?

Nacida en la Ciudad de México, la recién cumpleañera (28 de agosto de 1973) tiene una trayectoria como actriz, escritora y también se le cataloga como empresaria. Tiene un largo recorrido en producciones audiovisuales de cine y televisión y en años recientes se le ubica por ser la protagonista de Señora Influencer. Ante eso, sigue trabajando en activo y participa también regularmente del teatro.