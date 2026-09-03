¿Quiénes han sido las parejas de Luis de Llano y quién es Fabiola Lozano, su actual esposa?

A sus 81 años, Luis de Llano ha mantenido una vida sentimental marcada por al menos cuatro matrimonios oficiales: Pamela, Patricia Stevens, Susan Crowley y Fabiola Lozano, quien es su actual esposa. No obstante, el productor también se ha visto relacionado en diversas polémicas relacionadas con su vida sentimental fuera de sus matrimonios.

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¿Quiénes han sido las esposas de Luis de Llano?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la primera esposa de Llano fue Pamela, a quien conoció mientras estudiaba y vivía en Houston, Texas. No obstante, el matrimonio duró aproximadamente un año y con quien no se procrearon hijos.

Patricia Stevans es la segunda esposa conocida de Luis, quien es una modelo de nacionalidad británica. Su matrimonio se mantuvo durante 16 años y con quien se procrearon 2 hijos, Luis David y Lisa de Llano Stevens.

Susan Crowley fue la tercera esposa de Llano, con quien compartió diversos proyectos profesionales, además de que se les vincula con la producción de DKDA, con quien además procreó a su hijo Francisco de Llano Crowley.

Fabiola Lozano es actualmente la esposa del productor, quien es originario de Monterrey y con quien ha mantenido una vida fuera de los reflectores. De acuerdo a lo que se sabe, la pareja acudió a la adopción para formar su familia junto con Roberta y Aitana.

¿Por qué se relaciona la figura de Luis de Llano con Sasha Sokol?

Recientemente, autoridades nacionales dieron a conocer la detención del producto debido a su relación con Sasha Sokol, con quien su relación no corresponde a uno de sus matrimonios, pues se mantuvo cuando Sokol era menor de edad, lo que derivó posteriormente en una demanda civil y condena por daño moral, la cual fue confirmada por la Suprema Corte en 2025.

