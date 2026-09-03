Mhoni Vidente predijo qué tantos sismos habrá en México en septiembre 2026

Mhoni Vidente reveló una advertencia que podría cumplirse durante septiembre de 2026 : habrá más sismos que deben tomarse en serio. De acuerdo con sus predicciones, compartidas en su canal de YouTube, no habrá quién pueda detenerlos.

Según explicó, los temblores no serán las únicas catástrofes que podrían ocurrir, ya que también habló de huracanes e incluso de la posible caída de un meteorito. “Las energías se comenzarán a mover”, advirtió.

Los países que podrían verse más afectados por catástrofes naturales, según Mhoni Vidente, serán Ecuador, Guatemala, Panamá, México, Hawái e Italia. Las advertencias serían de las más fuertes de la historia, con fechas aproximadas el 3, 7, 11, 19, 21 y 27 de septiembre, aunque pidió poner especial atención en México.

De acuerdo con sus predicciones, el próximo temblor podría tener su origen en Michoacán, Puebla o Veracruz, según lo señalado por Mhoni Vidente.

Mientras que los huracanes más poderosos podrían presentarse el 7, 11 y 20 o 24 de septiembre. Estas fechas forman parte de las predicciones de la vidente y no representan una fecha confirmada para la llegada de estos fenómenos.

“Hay que estar prevenidos en el mes de septiembre. Y esto apenas está comenzando; las energías se están reacomodando”, señaló la vidente en su video.

Estos movimientos, dijo, serían señales del universo que llaman a las personas a mirar al cielo, creer en el Espíritu Santo y estar atentas a lo que ocurre con la política en el mundo.

¿Cuáles serán los signos más afortunados del mes de septiembre?

En las predicciones de Mhoni Vidente para el horóscopo, señaló que 5 signos del zodiaco aprovecharán la era de Virgo para potenciar su suerte. Siendo, Virgo, Libra, Capricornio, Aries y Tauro quienes se beneficiarán del progreso, concienfcia mental, estabilidad y 0 estrés .

Para todos los signos, la astróloga señala que los números mágicos de septiembre son 06, 09 y 33. Además, el rojo y el negro son los colores que tendrán mayor fuerza durante este mes.