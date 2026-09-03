Ni negro ni chocolate: este es el color de moda que será tendencia este otoño 2026

Ni el negro ni el chocolate serán los únicos colores oscuros que marcarán la tendencia en este otoño 2026. El color ciruela se perfila como uno de los grandes protagonistas de la temporada gracias a su mezcla de matices morados, rojizos y amarronados.

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El regreso de los tonos intensos refleja una de las principales tendencias de moda para la temporada otoñal. El color ciruela permite crear looks elegantes y su versatilidad lo convierte en una opción ideal tanto para prendas de abrigo como para accesorios y propuestas más sofisticadas.

¿Por qué el color ciruela será tendencia en otoño 2026?

El color ciruela se caracteriza por su riqueza visual. Dependiendo de la prenda y del acabado del tejido, puede acercarse al borgoña, al violeta oscuro o incluso a determinados tonos marrones. Esta complejidad cromática es precisamente una de sus principales ventajas.



Aporta elegancia sin recurrir al negro: el ciruela es un tono oscuro y sofisticado que puede utilizarse como base de un look, pero añade una mayor profundidad cromática.

el ciruela es un tono oscuro y sofisticado que puede utilizarse como base de un look, pero añade una mayor profundidad cromática. Combina con los colores de otoño: funciona especialmente bien junto al beige, el gris, el crema, el camel, el azul marino y diferentes tonalidades de marrón.

funciona especialmente bien junto al beige, el gris, el crema, el camel, el azul marino y diferentes tonalidades de marrón. Se adapta a distintos estilos: puede incorporarse en atuendos clásicos, románticos, minimalistas o de inspiración vintage , según las prendas y accesorios con los que se combine.

puede incorporarse en atuendos clásicos, románticos, minimalistas o de inspiración , según las prendas y accesorios con los que se combine. Favorece los looks monocromáticos: utilizar diferentes intensidades de ciruela permite crear conjuntos visualmente interesantes y elegantes sin necesidad de incorporar demasiados colores.

utilizar diferentes intensidades de ciruela permite crear conjuntos visualmente interesantes y elegantes sin necesidad de incorporar demasiados colores. Destaca en diferentes materiales: terciopelo, cuero, punto, lana y satén adquieren matices distintos cuando se presentan en este tono.

¿Cómo combinar el color ciruela para estar a la moda en otoño 2026?

Una de las mayores ventajas del ciruela es que no exige renovar por completo el armario. Puede utilizarse como protagonista de un conjunto o incorporarse a través de pequeños detalles. Estas son algunas ideas para llevar este color durante la temporada:



Con tonos neutros claros: combinar una prenda ciruela con beige, blanco roto o gris claro permite iluminar el conjunto y crear un contraste elegante.

combinar una prenda ciruela con beige, blanco roto o gris claro permite iluminar el conjunto y crear un contraste elegante. Con marrones y tonos tierra: aunque el chocolate sea uno de los colores clásicos del otoño, ambos tonos pueden complementarse para conseguir una combinación cálida y sofisticada.

aunque el chocolate sea uno de los colores clásicos del otoño, ambos tonos pueden complementarse para conseguir una combinación cálida y sofisticada. En un look monocromático: utilizar distintas tonalidades de ciruela, vino y violeta oscuro aporta profundidad y permite construir un atuendo más elaborado.

utilizar distintas tonalidades de ciruela, vino y violeta oscuro aporta profundidad y permite construir un atuendo más elaborado. A través de los accesorios: un bolso, unos zapatos, una bufanda o incluso una pieza de joyería con detalles en este color pueden actualizar un conjunto compuesto por prendas básicas.

un bolso, unos zapatos, una bufanda o incluso una pieza de joyería con detalles en este color pueden actualizar un conjunto compuesto por prendas básicas. En prendas protagonistas: un abrigo, un vestido, un traje sastre o una chaqueta en color ciruela pueden convertirse en la pieza central del look otoñal.

Así, el otoño 2026 propone mirar más allá de los colores oscuros tradicionales. El ciruela llega como una alternativa elegante al negro y al chocolate, con la capacidad de adaptarse a diferentes estilos y ocasiones.