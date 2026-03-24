6 diseños de aretes de plata en la oreja que se ven elegantes y están a la moda en 2026

Los aretes de plata en la oreja pueden darle un toque especial a tu look, sobre todo si tu intención es decir más con menos . Por eso, si quieres darte un estilo diferente, decimos 6 diseños que se ven elegantes y están a la moda este año 2026.

De acuerdo con especialistas de Vogue, los accesorios de metal pueden ser el secreto que estabas buscando o también los puedes usar como amuletos. Ya sea que tengan formas de mariposa, corazón o sean simples cadenas, cada diseño de aretes de plata en la oreja te dirá algo diferente. Estas son las mejores opciones.

1. Arete Ear cuff de plata (sin perforación)

Es un aro o estructura que “abraza” el cartílago de la oreja. Puede ser minimalista o más llamativo, recorriendo parte de la oreja. Los ear cuffs son de las tendencias más fuertes porque crean el efecto de múltiples perforaciones sin necesidad de hacerlas. Puedes combinarlas con blazer estructurado, top básico y look elegante moderno.

Usa aretes Ear cuff en la oreja.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Aretes minimalistas geométricos

Diseños pequeños en forma de barras, círculos o líneas limpias. Muy discretos pero refinados. El minimalismo sigue siendo clave en 2026 por su elegancia sin esfuerzo. Van bien con camisa blanca, un pantalón sastre para oficina elegante.

Aretes minimalistas en la oreja.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Argollas de plata gruesas (hoops)

Aros clásicos, pero más gruesos o con textura. Dan presencia sin ser exagerados. Los aros siguen vigentes pero con un toque más robusto y moderno. Si la combinas con vestidos negros o neutros, dando estilo elegante atemporal.

4. Aretes con cadenas o movimiento

Pendientes con cadenitas finas que cuelgan y se mueven al caminar. Las piezas con movimiento aportan dinamismo y sofisticación al outfit. Van bien con vestidos de noche o satinados, dando un look glam.

|(ESPECIAL/Pinterest)

5. “Curated ear” (combinación de varios aretes)

Mezcla de studs, mini aros y ear cuffs en una sola oreja (o ambas), creando un diseño personalizado. El “ear stacking” permite expresar estilo combinando piezas diferentes. Quedan excelente con looks urbanos, como blazer oversize, botas y jeans.

Usa aretes combinados para darle personalidad.|(ESPECIAL/Pinterest)

6. Aretes de plata escultóricos (statement)

Diseños grandes, con formas orgánicas o abstractas. Son llamativos pero elegantes. La plata escultórica y los aretes grandes dominan 2026 por su impacto visual. Combínalo con vestidos lisos, peinados recogidos y no los uses con collares grandes para no saturar.

¿Cuáles son los aretes que están de moda en 2026?

El año 2026 se basa en la expresión personal, por lo que los aretes son un accesorio perfecto para darle tu toque. Las mejores opciones que llamarán la atención, según Pialu, son las argollas doradas, retes minimalistas, ear curffs, piercings falsos, cadenas y aretes con movimiento y la mezcla del plata con el oro.