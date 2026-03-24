Uñas de almendra elegantes: 7 diseños que resaltan en cualquier tonalidad de piel
Dale un nuevo toque a tu manicure este marzo de 2026 con estos diseños de uñas elegantes que te favorecerán
Las uñas almendradas son la elección fácil cuando te quieres ver elegante, sofisticada y lucir unas manos modernas. Si quieres elegir la mejor manicura para un evento especial o una reunión, puedes inspirarte con estos siete diseños que resaltan en cualquier tonalidad de piel.
En pieles morenas, por ejemplo, es más sencillo apostar por un solo color, tal como te lo comentamos en un artículo anterior. Pero ¿qué pasa si quieres experimentar con el diseño de uñas, sin importar que sean largas o cortas? A continuación, una selección segura que nunca falla.
1. Uñas francesa clásica renovada
Se hace con base nude lechosa y una punta blanca más delgada o ligeramente difuminada para un efecto moderno; es limpia y sofisticada. Combínala con looks formales como blazers, camisas blancas o vestidos sastre para un estilo pulido.
2. Nude brillante con efecto gloss
Se aplica un esmalte nude acorde a tu subtono (rosado, beige o durazno) y se sella con top coat ultra brillante para un acabado tipo “gel glass”. Va perfecto con outfits minimalistas, tonos neutros y prendas de lino o seda.
3. Rojo cereza profundo
Se logra con esmalte rojo oscuro de alta pigmentación y acabado brillante o ligeramente gelatinoso; estiliza las manos y aporta elegancia instantánea. Ideal con ropa negra, blanca o denim para un contraste clásico.
4. Milky nails (blanco translúcido)
Consiste en capas finas de blanco lechoso semitransparente que dejan ver ligeramente la uña natural; da un efecto limpio y delicado. Combina con looks románticos, telas fluidas y colores pastel.
5. Dorado sutil en detalles
Va con base nude o rosada con líneas finas o foil dorado colocado estratégicamente (en cutícula o lateral); aporta lujo sin ser excesivo. Perfecto con outfits en tonos tierra, beige o negro, y accesorios dorados.
6. Ombré baby boomer
Es un degradado suave de rosa claro a blanco, difuminado con esponja o aerógrafo para un acabado impecable. Funciona con vestidos elegantes, conjuntos monocromáticos y looks de evento. Te encantará.
7. Negro glossy minimalista
Es una uña negra de alto brillo con un detalle discreto como una línea plateada o un punto en la base; es moderno y muy chic. Combínala con outfits monocromáticos, cuero o prendas estructuradas para un aire sofisticado.