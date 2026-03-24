uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Uñas de almendra elegantes: 7 diseños que resaltan en cualquier tonalidad de piel

Dale un nuevo toque a tu manicure este marzo de 2026 con estos diseños de uñas elegantes que te favorecerán

Hay 7 diseños de uñas almendradas que se ven elegantes en cualquier tono de piel.|(ESPECIAL/Pinterest)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Las uñas almendradas son la elección fácil cuando te quieres ver elegante, sofisticada y lucir unas manos modernas. Si quieres elegir la mejor manicura para un evento especial o una reunión, puedes inspirarte con estos siete diseños que resaltan en cualquier tonalidad de piel.

En pieles morenas, por ejemplo, es más sencillo apostar por un solo color, tal como te lo comentamos en un artículo anterior. Pero ¿qué pasa si quieres experimentar con el diseño de uñas, sin importar que sean largas o cortas? A continuación, una selección segura que nunca falla.

1. Uñas francesa clásica renovada

Se hace con base nude lechosa y una punta blanca más delgada o ligeramente difuminada para un efecto moderno; es limpia y sofisticada. Combínala con looks formales como blazers, camisas blancas o vestidos sastre para un estilo pulido.

Elige el diseño de uñas almendradas estilo francés.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Nude brillante con efecto gloss

Se aplica un esmalte nude acorde a tu subtono (rosado, beige o durazno) y se sella con top coat ultra brillante para un acabado tipo “gel glass”. Va perfecto con outfits minimalistas, tonos neutros y prendas de lino o seda.

Las uñas nude van bien con cualquier tono de piel.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Rojo cereza profundo

Se logra con esmalte rojo oscuro de alta pigmentación y acabado brillante o ligeramente gelatinoso; estiliza las manos y aporta elegancia instantánea. Ideal con ropa negra, blanca o denim para un contraste clásico.

Los diseños de uñas cerezas se ven elegantes.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Milky nails (blanco translúcido)

Consiste en capas finas de blanco lechoso semitransparente que dejan ver ligeramente la uña natural; da un efecto limpio y delicado. Combina con looks románticos, telas fluidas y colores pastel.

Luce unas uñas lechosas que están de moda en 2026.|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Dorado sutil en detalles

Va con base nude o rosada con líneas finas o foil dorado colocado estratégicamente (en cutícula o lateral); aporta lujo sin ser excesivo. Perfecto con outfits en tonos tierra, beige o negro, y accesorios dorados.

6. Ombré baby boomer

Es un degradado suave de rosa claro a blanco, difuminado con esponja o aerógrafo para un acabado impecable. Funciona con vestidos elegantes, conjuntos monocromáticos y looks de evento. Te encantará.

El efecto ombré en diseño de uñas.|(ESPECIAL/Pinterest)

7. Negro glossy minimalista

Es una uña negra de alto brillo con un detalle discreto como una línea plateada o un punto en la base; es moderno y muy chic. Combínala con outfits monocromáticos, cuero o prendas estructuradas para un aire sofisticado.

Ejemplo de diseño de uñas Negro glossy minimalista.|(ESPECIAL/Pinterest)

Tags relacionados
Diseño de uñas Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo