6 diseños de uñas amarillas que puedes llevar en manos o pies esta primavera

Las uñas amarillas son una de las principales tendencias de manicura para la primavera 2026, ya que se trata de un color que transmite vida, alegría y frescura. Ya sea que elijas tonos mantequilla o pasteles, tonos vibrantes, con efectos degradados o estilos 3D con flores, cada una lleva consigo una especialidad.

Por eso, te compartimos una lista de 6 diseños de uñas amarillas que puedes llevar en manos y pies esta temporada, ya sea en cortas o largas .

1. Uñas amarillas pastel con flores blancas

Aplica un esmalte amarillo suave como base y dibuja pequeñas flores blancas con un puntero o palillo; sella con brillo. Este diseño luce fresco y femenino, perfecto para combinar con vestidos florales o blusas ligeras en tonos claros como blanco o beige.

Las uñas con flores amarillas son ideales para la primavera.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Francesa amarilla moderna

Usa una base nude o transparente y pinta solo las puntas en amarillo vibrante; puedes hacerlas rectas o ligeramente onduladas. Es un estilo elegante y minimalista que combina muy bien con outfits casuales como jeans, camisas blancas o conjuntos monocromáticos.

Diseño de uñas francesas en manos y pies.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Uñas amarillas con efecto mármol

Aplica una base amarilla y, antes de que seque, mezcla trazos sutiles de blanco o dorado para crear el efecto mármol. Este diseño es más sofisticado y combina excelente con ropa en tonos neutros o prendas satinadas.

Diseño de uñas.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Diseño amarillo con detalles dorados

Coloca una base amarilla intensa y agrega líneas finas o pequeños acentos en dorado (con foil o esmalte metálico). Es ideal para un look más elegante, perfecto con outfits en negro, nude o incluso con accesorios dorados.

5. Uñas amarillas con smiley faces o dibujos divertidos

Usa un amarillo brillante y dibuja caritas felices o figuras simples con esmalte negro. Este estilo juvenil y divertido combina perfecto con ropa relajada, como shorts, camisetas gráficas o looks streetwear.

Diseño de uñas con caritas felices.|(ESPECIAL/Pinterest)

6. Uñas amarillas degradadas (ombre)

Difumina un tono amarillo con blanco o naranja usando una esponja para lograr un efecto degradado. Es un diseño llamativo y muy primaveral que combina con outfits coloridos o prendas en tonos cálidos como coral, naranja o rosa.