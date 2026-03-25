6 diseños de uñas amarillas que puedes llevar en manos o pies esta primavera
Con estos ejemplos le podrías dar un nuevo estilo a tu manicure sin necesidad de ideas complejas
Las uñas amarillas son una de las principales tendencias de manicura para la primavera 2026, ya que se trata de un color que transmite vida, alegría y frescura. Ya sea que elijas tonos mantequilla o pasteles, tonos vibrantes, con efectos degradados o estilos 3D con flores, cada una lleva consigo una especialidad.
Por eso, te compartimos una lista de 6 diseños de uñas amarillas que puedes llevar en manos y pies esta temporada, ya sea en cortas o largas.
1. Uñas amarillas pastel con flores blancas
Aplica un esmalte amarillo suave como base y dibuja pequeñas flores blancas con un puntero o palillo; sella con brillo. Este diseño luce fresco y femenino, perfecto para combinar con vestidos florales o blusas ligeras en tonos claros como blanco o beige.
2. Francesa amarilla moderna
Usa una base nude o transparente y pinta solo las puntas en amarillo vibrante; puedes hacerlas rectas o ligeramente onduladas. Es un estilo elegante y minimalista que combina muy bien con outfits casuales como jeans, camisas blancas o conjuntos monocromáticos.
3. Uñas amarillas con efecto mármol
Aplica una base amarilla y, antes de que seque, mezcla trazos sutiles de blanco o dorado para crear el efecto mármol. Este diseño es más sofisticado y combina excelente con ropa en tonos neutros o prendas satinadas.
4. Diseño amarillo con detalles dorados
Coloca una base amarilla intensa y agrega líneas finas o pequeños acentos en dorado (con foil o esmalte metálico). Es ideal para un look más elegante, perfecto con outfits en negro, nude o incluso con accesorios dorados.
5. Uñas amarillas con smiley faces o dibujos divertidos
Usa un amarillo brillante y dibuja caritas felices o figuras simples con esmalte negro. Este estilo juvenil y divertido combina perfecto con ropa relajada, como shorts, camisetas gráficas o looks streetwear.
6. Uñas amarillas degradadas (ombre)
Difumina un tono amarillo con blanco o naranja usando una esponja para lograr un efecto degradado. Es un diseño llamativo y muy primaveral que combina con outfits coloridos o prendas en tonos cálidos como coral, naranja o rosa.