El diseño de uñas blancas con dorado se pueden usar en cualquier ocasión si sabes cómo combinarlas. Este estilo de manicure queda perfecto para la primavera, especialmente en abril de 2026. La forma en la que se ponen y sus ideas ayudan a darles protagonismo a tus manos. Esto potencia la elegancia y sofisticación.

No querrás ocultar más tus manos con este diseño de uñas que formará parte ahora de todo tu look y personalidad. Según Glamour, esta combinación de colores y estilos, en cortas y largas, permite ideas originales que podrían inspirarte.

¿Cuáles son las uñas blancas con dorado que se ven hermosas?

Uñas blancas con líneas doradas minimalistas: base Milky White con finas líneas doradas en diagonal o curvas suaves. Dan un estilo elegante, limpio y sofisticado, ideal para cualquier ocasión sin verse recargado.

6 diseños de uñas blancas con dorado para usar en cualquier ocasión: quedan perfectas en abril 2026|(ESPECIAL/Pinterest)

Francesa moderna con punta dorada: base nude o blanca con la clásica punta, pero en color dorado metálico. Aporta un toque chic y contemporáneo, perfecto para eventos formales o looks pulidos.

Así se ve la uña lechosa con dorado en las puntas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Mármol blanco con vetas doradas: efecto marmoleado con detalles dorados que simulan grietas naturales. Este diseño transmite lujo y delicadeza, ideal si buscas algo llamativo pero refinado.

Uñas marmol.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas blancas con foil dorado irregular: base blanca con pequeños trozos de foil dorado aplicados de forma aleatoria. Da un estilo artístico y moderno, con un acabado brillante que resalta en primavera.

El diseño de uñas blanco con dorado es una apuesta segura.|(ESPECIAL/Pinterest)

Blanco con flores doradas delicadas: base blanca con pequeños detalles florales en dorado pintados a mano o con stickers. Proyecta un estilo romántico y fresco, perfecto para la temporada de abril.

Diseño de uñas con flores para primavera.|(ESPECIAL/Pinterest)

Degradado blanco a transparente con destellos dorados: efecto ombré suave combinado con glitter dorado en la punta o difuminado. Ofrece un look etéreo y luminoso, ideal para un estilo femenino y versátil.

Uñas degradado blanco con dorado.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cómo elegir el tono de dorado ideal según tu color de piel?

Pieles frías: Recomiendan un dorado champaña o pálido . Contrastan mejor con las venas azuladas y el blanco puro sin verse demasiado amarillentos.

Recomiendan un . Contrastan mejor con las venas azuladas y el blanco puro sin verse demasiado amarillentos. Pieles cálidas: El dorado intenso o latón es su mejor aliado. Resalta el bronceado natural que muchas personas empiezan a tener en abril.

El es su mejor aliado. Resalta el bronceado natural que muchas personas empiezan a tener en abril. Pieles morenas: El oro rosa o el dorado cobrizo sobre base blanca crea un contraste "luxe" que se ve sumamente moderno y aesthetic.

¿Cómo cuidar el acrílico de las uñas blancas con dorado para que duren más tiempo?

El diseño de uñas blancas con detalles dorados dan un efecto minimalista y atrevido en los looks, según Byrdie, pero si quieres que te duren mucho tiempo para que puedas usarlo en distintas ocasiones, debes ser cuidadosa. Los consejos más importantes para mantener unas uñas acrílicas son: