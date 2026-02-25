Las uñas con efecto sirena son un estilo de la manicura que va más allá de lo tradicional y es ideal para lucir junto a un buen bronceado durante la temporada primavera-verano, que está a menos de un mes de que arranque. Échales un vistazo a estos 6 modelos con efecto aurora que te encantarán y son aptos para llevar tanto en pies como en manos.

De acuerdo con un artículo del portal Clara, estos modelos pueden ser de un color, pero con un toque brillante si lo tuyo son los diseños minimalistas. En cambio, si te gusta experimentar y la manicura extravagante, puedes optar por agregarle elementos 3D que hagan referencia al mar, como conchas y perlas, por mencionar algunas. Conoce estos 7 ejemplos con relieve que te sacarán de apuros si no sabes qué hacerte.

Diferentes diseños de uñas con efecto sirena, desde minimalistas hasta extravagantes

1. Cromado con relieves

Para que el diseño luzca en la playa, debes agregarle el efecto cromado y relieves; puedes optar por ondas, simulando las olas del mar.

6 diseños de uñas con efecto sirena para lucir junto a un buen bronceado en primavera-verano|Pinterest

2. Baby boomer

Este tipo de manicura es una técnica que combina 2 colores con un degradado suave. Puedes optar por los tonos azul y rosa tornasol, para simular a las sirenas.

6 diseños de uñas con efecto sirena para lucir junto a un buen bronceado en primavera-verano|Pinterest

3. Rosa pastel

Uno de los colores que serán tendencia en primavera-verano de este año. Para resaltarlas, puedes agregarles esmalte glitter para que así luzcan brillosas.

6 diseños de uñas con efecto sirena para lucir junto a un buen bronceado en primavera-verano|Pinterest

4. Lila 3D

Uno de los colores veraniegos para lucir bajo los incandescentes rayos del sol. Un plus y, para darle el efecto sirena, es agregarle un encapsulado u otro diseño 3D.

6 diseños de uñas con efecto sirena para lucir junto a un buen bronceado en primavera-verano|Pinterest

5. Azul metálico

El color del mar no puede faltar en esta lista, aunque para que luzca con el efecto sirena debes optar por acabados metálicos o brillantes, como el del ejemplo.

6 diseños de uñas con efecto sirena para lucir junto a un buen bronceado en primavera-verano|Pinterest

6. Perlas

A los colores antes mencionados o uno más neutro, puedes agregarles como diseño burbujas, con el fin de que asimilen a las perlas que se dan en el mar.