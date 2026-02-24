Las uñas con efecto aurora han tomado una gran relevancia en el último tiempo, pues se han vuelto de las preferidas de las mujeres para brillar en citas casuales o eventos importantes. Lo que llama la atención de estos 6 diseños es que cambian de tonos dependiendo de la luz y el ángulo, por lo que te encantarán en esta nueva temporada y lucen espectacular tanto en manos como en pies. Dales un vistazo a estos 7 colores que puedes usar en gelish o rubber.

De acuerdo con un artículo del portal Nails Factory, el efecto es una técnica que transforma cualquier manicura en este diseño que está inspirado en la aurora boreal, un fenómeno natural que ocurre en el cielo nocturno cerca del polo norte y que se da durante la estación otoño-invierno. Conoce estos 7 diseños elegantes rubber, que son perfectos para uñas quebradizas.

Cabe destacar que el secreto para lograr el efecto aurora es elegir bases claras o pastel, como lo son las milky nails, rosa clara o los tonos nude, que son uno de los mejores diseños, ya que les va bien a las personas, sin importar el color de piel.

Los diseños que lucirán mejor con el efecto aurora

1. Nude: Uno de los mejores colores para cualquier mujer, ya que le va bien a todo tipo de piel.

6 diseños de uñas efecto aurora que te encantarán para esta temporada: en manos o pies|Pinterest

2. Milky Nails: Este diseño de uñas es un blanco lechoso y se ven espectaculares con el efecto aurora.

6 diseños de uñas efecto aurora que te encantarán para esta temporada: en manos o pies|Pinterest

3. Lila: El tono es ideal para usar durante la temporada primavera-verano, que está próxima a llegar.

6 diseños de uñas efecto aurora que te encantarán para esta temporada: en manos o pies|Pinterest

4. Pasteles: Colores que son ideales para usar en primavera y qué mejor que darles un toque luminoso con el efecto aurora.

6 diseños de uñas efecto aurora que te encantarán para esta temporada: en manos o pies|Pinterest

5. Rosa: Uno de los tonos más comunes en el mundo de la manicura y el cual puede ser una gran opción en aurora.

6 diseños de uñas efecto aurora que te encantarán para esta temporada: en manos o pies|Pinterest

6. Multicolor: Ahora, con la llegada de la primavera y el verano, las uñas multicolor serán tendencia. Dales un tono diferente en cada ángulo con este efecto.