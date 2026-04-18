Las uñas con lentejuelas son un modelo vintage, ya que se asimila a la época dorada de las discos por allá en los años 70, pero que en esta primavera 2026 es tendencia en el mundo de la manicura. Aunque parezca difícil de creer, son muy versátiles y las podrás combinar con algunos diseños, como lo son estos 5 que te harán lucir aesthetic y a la moda. Estas son las 3 últimas y hermosas tendencias para abril de este año.

De acuerdo con un artículo del portal Grazia, las uñas con lentejuela las puedes llevar sobre bases nude, una de las mejores, ya que le queda bien a todo tono de piel y se adapta a cualquier estilo. Asimismo, se adapta a los colores intensos que predominarán durante el verano. Estos son los 3 perfumes que huelen a talco de bebé y son perfectos para mujeres mexicanas.

Un punto a resaltar de las uñas con lentejuela es que visualmente se pueden formar diseños florales, que puede ser una opción para llevar durante esta primavera, así como trazos geométricos que harán que no pases desapercibida, ya que su brillo deslumbrará a cualquiera.

Los diseños de uñas con lentejuela

1 Nude: El utilizar este tono, que le va bien a cualquier tipo de piel, es muy buena elección, ya que no saturará tu diseño.

5 diseños de uñas con lentejuelas que te harán ver aesthetic y a la moda en la primavera 2026|Pinterest

2. Metálicas: Las uñas con acabado cromado pueden llevar lentejuela. Puedes elegir tu diseño con base en color azul o verde.

5 diseños de uñas con lentejuelas que te harán ver aesthetic y a la moda en la primavera 2026|Pinterest

3. Lechosas: Las llamadas milky nails brillarán aún más si les agregas lentejuela con diferentes formas, ya sea circular o de estrellas.

5 diseños de uñas con lentejuelas que te harán ver aesthetic y a la moda en la primavera 2026|Pinterest

4. French: Uno de los diseños incondicionales en la manicura. Puedes optar por hacerle un cambio, ya que en la punta de la uña le puedes colocar la lentejuela en lugar de un color base.

5 diseños de uñas con lentejuelas que te harán ver aesthetic y a la moda en la primavera 2026|Pinterest

5. Floral: Para estar ad hoc a la primavera, puedes poner la lentejuela tratando de simular flores o solo colocarla encima del estampado floral.