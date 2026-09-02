Gala Montes IMPLORA a Poncho de Nigris que suba al ring a las mamás de ambos, Crista Montes y Doña Alegría. “Mi mamá pega duro”

Desde hace años ha sido mediática la compleja relación que Gala Montes vive con su mamá, Crista Montes. Ha llegado a un punto en que la actriz habla de la situación con humor y, en este tono, durante una transmisión en vivo pidió a Poncho de Nigris que organice una pelea del evento entre las madres de ambos.

En la época en que están de moda las peleas de box entre figuras públicas de distintos ámbitos, la propuesta de Gala Montes es para el evento Ring Royale, creado por Poncho de Nigris. Aquí participarían Crista Montes y Leticia Guajardo, también conocida como Doña Alegría.

"Mi mamá pega duro", dijo la actriz de 26 años en su transmisión en vivo. "Mi mamá le va a ganar a tu mamá. Yo le voy a mi jefa. Ahí sí tiene la mano pesada".

Gala insistió en que sería un gran negocio subir al ring a Crista y Doña Alegría. "Te lo imploro. Te juro que si pones eso yo estoy ahí en primera fila, no te cobro un centavo. Yo voy ahí, canto el Himno Nacional, lo que tú quieras".

Poncho de Nigris y Doña Alegría le responden a Gala Montes

"Ya está cerrado", escribió el empresario regiomontano en la sección de comentarios de una publicación sobre la propuesta de Gala Montes. De esta manera demuestra que apoya la idea, aunque no se tenga mayor información al respecto.

Crista Montes no se ha manifestado sobre el tema, no queda claro si ella estaría dispuesta a participar en el evento. En diversas entrevistas y mediante varias declaraciones, ha quedado claro que la relación entre Gala Montes y su mamá sigue siendo conflictiva, por lo que permanecen distanciadas.

Por su parte, Leticia Guajardo ya respondió a Gala indirectamente. Durante un encuentro con los medios, la también empresaria e influencer dijo que no se subiría al ring y no va "a estar haciendo el ridículo" enfrentándose a otra figura pública en Ring Royale. "Me desbaratan", dijo ante la idea.