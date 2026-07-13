3 peinados para niñas estilo KPop Demon Hunters que les encantarán a tus hijas
Los peinados infantiles no tienen que verse aburridos, mucho menos si se inspiran en personajes famosos como las protagonistas de KPop Demon Hunters.
El furor por KPop Demon Hunters sigue más vigente que nunca, pues a pesar de que ya tiene un año desde su estreno, esta película sigue siendo la favorita de las niñas y hasta una inspiración para su estilo. Así que si a tus hijas les encantan estos personajes y quieren lucir igual que ellas, puedes hacerles hermosos peinados como los de las HUNTRIX que se ven muy bonitos y son cómodos para que el pelo no les estorbe mientras juegan.
Los peinados más bonitos que están inspirados en KPop Demon Hunters y son fáciles de hacer
Medias coletas altas con el pelo lacio. Si de todas las KPop Demon Hunters, la consentida de tus hijas es Mira, entonces puedes imitar su llamativo peinado con dos coletas altas, un estilo ideal para hacer actividades físicas porque evita que el pelo esté sobre la cara y se vuelva estorboso. Separa la cabellera en dos partes y peina muy bien en la zona superior de la cabeza, luego divide otra sección a la mitad de forma horizontal y sujeta cada lado con ligas, procurando que queden bien arriba. Al final solo plancha el pelo.
Dos chonguitos con mechones sueltos. El estilo de Zoey es imposible de ignorar, pues siempre lleva como peinado un par de chonguitos con flequillo y mechones sueltos que en la "vida real" se ven hermosos. Solo tienes que dividir la melena de tus pequeñas en dos secciones y hacer fruncidos con cada parte, para luego ir enrollándolos de forma ascendente y sujetar con ligas. Peina su fleco como de costumbre y deja dos pedazos pequeños al aire libre para que se vean igual que la hermosa guerrera.
Trenza estilo "cola de dragón". En caso de que estés buscando un peinado para niñas que sea todoterreno y dure intacto por horas, entonces la trenza de dragón que usa Rumi de KPop Demon Hunters es la mejor opción. Consta de un trenzado alto con volumen que empieza desde las raíces y va engrosándose conforme baja. Para que se vea más llamativo, puedes incluir un listón morado y quedará como un accesorio original.