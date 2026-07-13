3 peinados para niñas estilo KPop Demon Hunters que les encantarán a tus hijas

El furor por KPop Demon Hunters sigue más vigente que nunca, pues a pesar de que ya tiene un año desde su estreno, esta película sigue siendo la favorita de las niñas y hasta una inspiración para su estilo. Así que si a tus hijas les encantan estos personajes y quieren lucir igual que ellas, puedes hacerles hermosos peinados como los de las HUNTRIX que se ven muy bonitos y son cómodos para que el pelo no les estorbe mientras juegan.

Los peinados más bonitos que están inspirados en KPop Demon Hunters y son fáciles de hacer