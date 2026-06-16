De los Aguilar a los Fernández: 5 patriarcas de icónicas dinastías mexicanas, para recordar el Día del Padre
A menos de una semana del Día del Padre 2026, recordamos a los patriarcas de las mayores dinastías mexicanas en la música y actuación, como Pepe Aguilar.
En nuestro país hay grandes familias que por generaciones han marcado la industria del entretenimiento, ya sea en música, cine o televisión; muchas de esas dinastías tienen a famosos patriarcas que se han convertido en íconos. Ya estamos muy cerca del Día del Padre 2026 y, para celebrarlo, recordamos a los patriarcas de grandes dinastías mexicanas en el espectáculo.
Día del Padre 2026: 5 patriarcas de dinastías mexicanas en música, cine y televisión
1. Pepe Aguilar
Esta dinastía comenzó oficialmente con el legado musical de Antonio Aguilar, quien se desempeñó también como actor; el talento le llegó a Pepe Aguilar también por parte de su madre, la actriz y cantante Flor Silvestre. El intérprete de "Por mujeres como tú" permanece vigente y ha abierto camino a sus hijos Leonardo y Ángela. De manera independiente su primogénito, Emiliano Aguilar, se dedica al rap.
2. Vicente Fernández
Imposible olvidar la extensa trayectoria musical y en cine de Vicente Fernández, quien falleció en diciembre de 2021 pero permanecía vigente hasta el último de sus días. Siguieron sus pasos Vicente Jr. y Alejandro Fernández, quien hace tan solo unos días interpretó el Himno Nacional antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Alejandro también le transmitió el talento y amor por la música a 4 de sus propios hijos: Camila, Álex, América y Valentina Fernández.
3. Eugenio Derbez
Como herencia de su madre, la actriz Silvia Derbez, Eugenio Derbez se dedicó a la actuación y también ha sido un parteaguas de la comedia en México. Sus tres hijos mayores siguieron sus pasos en el espectáculo: Aislinn, Vadhir y José Eduardo se han dedicado a la actuación, son importantes figuras de las redes sociales y también han participado en conducción.
4. Eduardo Capetillo
Este actor mexicano, ícono de los años noventa, pertenecía ya a una dinastía que incluía al torero Manuel Capetillo y a sus hermanos, Guillermo y Manuel Jr.
De su matrimonio con Biby Gaytán surgieron otras figuras emergentes: Alejandra, quien es influencer, Eduardo y Ana Paula, quienes también son actores.
5. Humberto Zurita
Los actores Sebastián y Emiliano Zurita son la generación más reciente en la dinastía que iniciaron Humberto Zurita y Christian Bach, emblemática pareja de intérpretes en la televisión mexicana. Emiliano ha participado en producciones como "Nadie nos vio partir" y "El baile de los 41", mientras Sebastián tiene una extensa trayectoria en el ámbito de las telenovelas.
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