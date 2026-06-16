De los Aguilar a los Fernández: 5 patriarcas de icónicas dinastías mexicanas, para recordar el Día del Padre

En nuestro país hay grandes familias que por generaciones han marcado la industria del entretenimiento, ya sea en música, cine o televisión; muchas de esas dinastías tienen a famosos patriarcas que se han convertido en íconos. Ya estamos muy cerca del Día del Padre 2026 y, para celebrarlo, recordamos a los patriarcas de grandes dinastías mexicanas en el espectáculo.

Día del Padre 2026: 5 patriarcas de dinastías mexicanas en música, cine y televisión

1. Pepe Aguilar

Esta dinastía comenzó oficialmente con el legado musical de Antonio Aguilar, quien se desempeñó también como actor; el talento le llegó a Pepe Aguilar también por parte de su madre, la actriz y cantante Flor Silvestre. El intérprete de "Por mujeres como tú" permanece vigente y ha abierto camino a sus hijos Leonardo y Ángela. De manera independiente su primogénito, Emiliano Aguilar, se dedica al rap.

2. Vicente Fernández

Imposible olvidar la extensa trayectoria musical y en cine de Vicente Fernández, quien falleció en diciembre de 2021 pero permanecía vigente hasta el último de sus días. Siguieron sus pasos Vicente Jr. y Alejandro Fernández, quien hace tan solo unos días interpretó el Himno Nacional antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Alejandro también le transmitió el talento y amor por la música a 4 de sus propios hijos: Camila, Álex, América y Valentina Fernández.

3. Eugenio Derbez

Como herencia de su madre, la actriz Silvia Derbez, Eugenio Derbez se dedicó a la actuación y también ha sido un parteaguas de la comedia en México. Sus tres hijos mayores siguieron sus pasos en el espectáculo: Aislinn, Vadhir y José Eduardo se han dedicado a la actuación, son importantes figuras de las redes sociales y también han participado en conducción.

4. Eduardo Capetillo

Este actor mexicano, ícono de los años noventa, pertenecía ya a una dinastía que incluía al torero Manuel Capetillo y a sus hermanos, Guillermo y Manuel Jr.

De su matrimonio con Biby Gaytán surgieron otras figuras emergentes: Alejandra, quien es influencer, Eduardo y Ana Paula, quienes también son actores.

5. Humberto Zurita

Los actores Sebastián y Emiliano Zurita son la generación más reciente en la dinastía que iniciaron Humberto Zurita y Christian Bach, emblemática pareja de intérpretes en la televisión mexicana. Emiliano ha participado en producciones como "Nadie nos vio partir" y "El baile de los 41", mientras Sebastián tiene una extensa trayectoria en el ámbito de las telenovelas.