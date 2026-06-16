Bluey es de las series animadas infantiles más reconocidas y queridas, tanto por los niños como por los adultos, ya que ayuda a que los pequeños tengan más aprendizaje. Es por ello que no está de más hacerles mochilas de fieltro de su caricatura favorita con estas 4 ideas, las cuales puedes replicar para hacer cojines de crochet de Paw Patrol.

Este ciclo escolar ya está por terminar, por lo que tendrás tiempo para hacerles a los niños mochilas de fieltro, las cuales tienen la característica de ser fabricadas con un material textil no tejido. Por lo regular, está hecho mediante presión, calor y humedad. Hoy por hoy, son populares por ser ligeras, sustentables y térmicas. Conoce las tablas de multiplicar de Bluey: 4 ideas caseras y portables para que tu hijo aprenda sin esfuerzo.

Las 4 ideas de mochilas de fieltro de Bluey para niños

1. Cara completa y orejas: El primer paso es reunir los materiales, como son los fieltros en colores azul marino y claro, así como beige y negro para recrear el rostro de Bluey. Puedes agregar ojos grandes bordados y un bolsillo frontal con forma de hocico para guardar lápices o juguetes pequeños.

Manualidades de Bluey: 4 ideas para hacer mochilas de fieltro para niños|IA

2. Bingo con bolsillo transparente. Crea una versión de Bingo al usar tonos naranjas, crema y café claro. Coloca un pequeño bolsillo transparente al frente para guardar stickers o minifiguras. Puedes agregar detalles bordados para simular las manchas del personaje.

3. Tipo casita: Diseña una mochila inspirada en el hogar de la familia Heeler. Para ello, debes usar fieltro café, naranja y azul. Además, puedes agregar ventanas pequeñas hechas con bolsillos funcionales. Mientras que en la parte frontal puedes colocar figuras pequeñas.

4. Mini mochila: Haz una mochila sencilla de color azul claro y coloca velcro al frente para intercambiar figuras de personajes. Con ello, los niños pueden personalizar la mochila cada día. Esta idea también ayuda a desarrollar creatividad y juego interactivo.