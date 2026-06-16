Carl Jung, psicólogo suizo: “Pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga”

La mente y el comportamiento humano se encuentran entre los objetos de estudio de la psicología. Durante años, esta disciplina ha intentado comprender al ser humano analizando los procesos que realiza en su cabeza, tanto consciente como inconscientemente.

Profesionales como Wilhelm Wundt, Sigmund Freud, John B. Watson, B.F. Skinner y Carl Jung se encuentran entre quienes nutrieron a la psicología de estudios muy profundos que colaboraron en la comprensión de la mente de las personas.

¿Qué temas abordaba Carl Jung?

En el caso de Carl Jung, se trató de un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo que, en el inicio de su carrera, fue el discípulo más destacado de Sigmund Freud. Este ilustrado centró gran parte de su obra en la exploración del inconsciente, dividiéndolo en dos niveles: el personal y el inconsciente colectivo.

Además, Carl Jung apuntó sus estudios al proceso de individuación, al que definía como el camino de maduración psicológica para llegar a ser "uno mismo". El psicólogo afirmaba que para llegar a este se debía integrar las partes conscientes e inconscientes de la mente.

Carl Jung y una frase para reflexionar

El legado de Carl Jung es muy grande e importante dentro del mundo de la psicología y al investigar sobre este se puede tomar contacto con frases que invitan a la reflexión. “Pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga”, es una de las premisas con las que el psicólogo analiza la condición humana.

Lo que Carl Jung planteaba tiene una base psicológica muy profunda: el cerebro humano es un órgano diseñado para ahorrar energía. En el presente, esta frase puede aplicarse en la polarización de las redes sociales, donde la inmediatez y el algoritmo nos incitan a condenar o etiquetar al instante para ahorrar el esfuerzo de analizar la complejidad de los hechos.