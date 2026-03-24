La cabecera de la cama va más allá de un objeto decorativo de la habitación, pues su función principal es la de separar el mueble de la pared, a fin de evitar manchar el muro, ya que el cuerpo produce sebo y sudor mientras se duerme. En los últimos años hay alternativas más aesthetic que puedes elegir para reemplazar las tradicionales de la casa. Estas son las 7 ideas para cambiar el lavabo de tu baño.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, las cabeceras no surgieron para adornar la habitación, sino para aislar el frío de los muros hechos con rocas. Al paso de los años, se diseñaron de varios materiales, desde madera, textil y geometría, que le dan una vista diferente a la cama. Estos son los 8 diseños de cocinas abiertas para remodelar o acomodar y hacer que se vea lujosa.

Las ideas para reemplazar la cabecera

1. Con almacenamiento: Esta opción incluye repisas o cajones para almacenar libros o poner alguna colección. Este tipo de cabeceras está llamado a reemplazar a los burós.

6 ideas para reemplazar la cabecera de tu casa por alternativas más aesthetic|Pinterest

2. Luces LED: Un modelo llamativo y muy moderno que es utilizado por los jóvenes, ya que ilumina la habitación sin la necesidad de lámparas extra.

6 ideas para reemplazar la cabecera de tu casa por alternativas más aesthetic|Pinterest

3. Tapizada: Este tipo de cabecera es elegante y cómoda, ya que suelen estar hechas de telas como el terciopelo y lino acolchonado. Es ideal para recargarte al leer y ver una película o serie.

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4. Flotante: Este tipo de cabecera se instala en la pared y da un efecto de que está flotando. Es ideal para habitaciones o recámaras pequeñas.

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5. Empotrada: Un diseño que surgió en los años 60, y que puede ser una gran opción 6 décadas después. Se vería bien con un par de lámparas colgando.

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6. Paneles artísticos: Una buena idea en la que se pueden integrar paneles de tela con diferentes pinturas, para hacer de tu habitación una obra de arte.