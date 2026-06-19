6 plantillas de calendarios mensuales de Toy Story, para planear la escuela con Buzz Ligthyear, Jessie y Woody

Las caricaturas no solamente sirven para entretener a los niños, también son una excelente opción para inculcarles nuevos hábitos. Por ejemplo, si están aprendiendo acerca de la importancia de ser organizados en la escuela, una herramienta que resulta muy útil son los calendarios personalizados, como los modelos de Toy Story que traen a los personajes más entrañables de esta película animada.

Calendarios de Toy Story: los diseños que son perfectos para niños y sirven para organizar las tareas

Planeador de clases semanales. Tener el horario de las materias y actividades que llevan cada semana, es ideal para que los niños tengan presentes sus tareas y deberes pendientes. Así que les puedes imprimir a tus hijos estas plantillas de calendarios escolares con los protagonistas de Toy Story para que lo sientan como un momento divertido.

Los 6 mejores calendarios de Toy Story para que los niños usen en la escuela|Pinterest

Recordatorio de cumpleaños. Las clases y tareas no son lo único importante en la escuela, sino que los niños igual deben socializar y hacer amigos. Por lo que tener a la mano las fechas de cumpleaños de sus compañeros hará que los sorprendan y se luzcan con ellos. Y una herramienta que no fallan son los recordatorios tipo calendario con la temática de Toy Story.

Los 6 mejores calendarios de Toy Story para que los niños usen en la escuela|Pinterest

Calendario de Buzz Lightyear para personalizar con fotos. Para que tus hijos no vean el orden como algo pesado, siempre puedes recurrir a la opción de hacerles recordatorios personalizados que traigan a su personaje animado preferido. Una idea son los diseños de Buzz Lightyear

Los 6 mejores calendarios de Toy Story para que los niños usen en la escuela|Pinterest

Horario de clases de Toy Story. Si a tus pequeños les ha pasado que se olvidan de libros o tareas en casa, muy probablemente es porque les falta orden cuando están haciendo la mochila del día. Y para que esto no se repita y se eviten llamadas de atención por parte de sus profesores, les puedes imprimir y enmicar un horario escolar de Toy Story para que vayan anotando y borrando cada que sea necesario.

Los 6 mejores calendarios de Toy Story para que los niños usen en la escuela|Pinterest

Plantilla anual de Toy Story. Aunque ya estamos a mitad del 2026, nunca es tarde para poner orden en las actividades de los niños y qué mejor que hacerlo con calendarios que sirvan también como decoración en su cuarto. Para estos casos sirven muy bien las plantillas de Toy Story con Rex, Woody, Jessi y Buzz Lightyea

Los 6 mejores calendarios de Toy Story para que los niños usen en la escuela|Pinterest

Plantilla de horarios escolares con Woody. Los organizadores de Toy Story para cuadernos también son una excelente alternativa para que los niños se hagan del hábito de la organización. Así que si tus pequeños son fanáticos de Woody y todo lo relacionado con vaqueros, diseña una plantilla que traiga a este personaje en tamaño grande y ponlo en la parte trasera de sus libretas.